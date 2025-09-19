Дрони ЗСУ залишили два десятки регіонів Росії без пального, а Путін перекачує бензин до Москви та Пітера

ЗСУ залишили 20 регіонів РФ без пального — що робитиме Путін
На сьогодні вже двадцять регіонів Росії відчувають нестачу пального. Все завдяки успішним атакам на НПЗ окупантів українських Збройних сил.
Про це у своєму Telegram повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
Що тепер буде робити Путін
За словами Коваленка, диктатор РФ поставив перед підлеглими завдання, щоб проблема нестачі пального не торкнулась мешканців двох найбільших міст у РФ — Москви та Санкт-Петербургу.
"Там робитимуть все, щоб дефіциту не відчувало населення — це головна задача для всієї системи від керівника РФ", — написав керівник ЦПД РНБО.
Нагадаємо, завдяки зухвалим та добре прорахованим атакам українських далекобійних дронів по Росії в бюджеті країни-агресорки виникли проблеми. Росія уже скоротила обсяги переробки нафти, а ще лише за один тиждень втратила прибуток від продажу пального на 400 млн доларів.
А ще ми інформували, що днями у Росії під атакою опинився нафтозавод в Саратові.
