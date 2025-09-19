Дрони ЗСУ залишили два десятки регіонів Росії без пального, а Путін перекачує бензин до Москви та Пітера

Пожежа на НПЗ в Росії після атаки ЗСУ. Ілюстративне фото: росЗМІ

На сьогодні вже двадцять регіонів Росії відчувають нестачу пального. Все завдяки успішним атакам на НПЗ окупантів українських Збройних сил.

Про це у своєму Telegram повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Повідомлення Андрія Коваленка про НПЗ РФ. Фото: скриншот

За словами Коваленка, диктатор РФ поставив перед підлеглими завдання, щоб проблема нестачі пального не торкнулась мешканців двох найбільших міст у РФ — Москви та Санкт-Петербургу.

"Там робитимуть все, щоб дефіциту не відчувало населення — це головна задача для всієї системи від керівника РФ", — написав керівник ЦПД РНБО.

Нагадаємо, завдяки зухвалим та добре прорахованим атакам українських далекобійних дронів по Росії в бюджеті країни-агресорки виникли проблеми. Росія уже скоротила обсяги переробки нафти, а ще лише за один тиждень втратила прибуток від продажу пального на 400 млн доларів.

А ще ми інформували, що днями у Росії під атакою опинився нафтозавод в Саратові.