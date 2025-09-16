Атака на Саратовський НПЗ 16 вересня - що відомо

Сили оборони уразили Саратовський НПЗ — чим він важливий для РФ
У ніч на 16 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу у Росії. В районі об’єкта зафіксовано вибухи та пожежу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вівторок, 16 вересня.
Наслідки атаки
Результати ураження уточнюються.
"Сили оборони України послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації, зокрема її здатності забезпечувати окупаційні війська пальним, боєприпасами і озброєнням, а також з метою припинення збройної агресії проти України", — зазначають в Генштабі.
Що відомо про Саратовський НПЗ?
Завод спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо. Загалом він виробляє понад 20 видів нафтопродуктів.
Підприємство задіяне у забезпеченні потреб збройних сил РФ. Обсяг переробки у 2023 році склав 4,8 млн тонн.
Нагадаємо, після атаки українських дронів окупанти втратили 40% переробки на Кіришському НПЗ.
Також безпілотники атакували нафтопереробний завод "Башнафта-Новойл" у російській Уфі.
