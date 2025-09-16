Атака на Саратовський НПЗ 16 вересня - що відомо

Пожежа на Саратовському НПЗ. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 16 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу у Росії. В районі об’єкта зафіксовано вибухи та пожежу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вівторок, 16 вересня.

Наслідки атаки

Результати ураження уточнюються.

"Сили оборони України послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації, зокрема її здатності забезпечувати окупаційні війська пальним, боєприпасами і озброєнням, а також з метою припинення збройної агресії проти України", — зазначають в Генштабі.

Що відомо про Саратовський НПЗ?

Завод спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо. Загалом він виробляє понад 20 видів нафтопродуктів.

Підприємство задіяне у забезпеченні потреб збройних сил РФ. Обсяг переробки у 2023 році склав 4,8 млн тонн.

Нагадаємо, після атаки українських дронів окупанти втратили 40% переробки на Кіришському НПЗ.

Також безпілотники атакували нафтопереробний завод "Башнафта-Новойл" у російській Уфі.