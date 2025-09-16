Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Сили оборони уразили Саратовський НПЗ — чим він важливий для РФ

Сили оборони уразили Саратовський НПЗ — чим він важливий для РФ

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 11:49
Атака на Саратовський НПЗ 16 вересня - що відомо
Пожежа на Саратовському НПЗ. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 16 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу у Росії. В районі об’єкта зафіксовано вибухи та пожежу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вівторок, 16 вересня.

Реклама
Читайте також:
Сили оборони уразили Саратовський НПЗ — чим він важливий для РФ - фото 1
Допис Генштаб ЗСУ. Фото: скриншот

Наслідки атаки

Результати ураження уточнюються.

"Сили оборони України послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації, зокрема її здатності забезпечувати окупаційні війська пальним, боєприпасами і озброєнням, а також з метою припинення збройної агресії проти України", — зазначають в Генштабі.

Що відомо про Саратовський НПЗ?

Завод спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо. Загалом він виробляє понад 20 видів нафтопродуктів.

Підприємство задіяне у забезпеченні потреб збройних сил РФ. Обсяг переробки у 2023 році склав 4,8 млн тонн.

Нагадаємо, після атаки українських дронів окупанти втратили 40% переробки на Кіришському НПЗ.

Також безпілотники атакували нафтопереробний завод "Башнафта-Новойл" у російській Уфі.

НПЗ нафта дрони війна в Україні Росія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації