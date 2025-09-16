Атака на Саратовский НПЗ 16 сентября - что известно

Пожар на Саратовском НПЗ. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 16 сентября подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу в России. В районе объекта зафиксированы взрывы и пожар.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ во вторник, 16 сентября.

Сообщение Генштаб ВСУ. Фото: скриншот

Последствия атаки

Результаты поражения уточняются.

"Силы обороны Украины последовательно осуществляют мероприятия, направленные на подрыв военно-экономического потенциала российской федерации, в частности ее способности обеспечивать оккупационные войска горючим, боеприпасами и вооружением, а также с целью прекращения вооруженной агрессии против Украины", — отмечают в Генштабе.

Что известно о Саратовском НПЗ?

Завод специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута, а также различных марок битума, вакуумного газойля, технической серы и тому подобное. В целом он производит более 20 видов нефтепродуктов.

Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ. Объем переработки в 2023 году составил 4,8 млн тонн.

Напомним, после атаки украинских дронов оккупанты потеряли 40% переработки на Киришском НПЗ.

Также беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Башнафта-Новойл" в российской Уфе.