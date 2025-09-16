Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Силы обороны поразили Саратовский НПЗ — чем он важен для РФ

Силы обороны поразили Саратовский НПЗ — чем он важен для РФ

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 11:49
Атака на Саратовский НПЗ 16 сентября - что известно
Пожар на Саратовском НПЗ. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 16 сентября подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу в России. В районе объекта зафиксированы взрывы и пожар.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ во вторник, 16 сентября.

Реклама
Читайте также:
Сили оборони уразили Саратовський НПЗ — чим він важливий для РФ - фото 1
Сообщение Генштаб ВСУ. Фото: скриншот

Последствия атаки

Результаты поражения уточняются.

"Силы обороны Украины последовательно осуществляют мероприятия, направленные на подрыв военно-экономического потенциала российской федерации, в частности ее способности обеспечивать оккупационные войска горючим, боеприпасами и вооружением, а также с целью прекращения вооруженной агрессии против Украины", — отмечают в Генштабе.

Что известно о Саратовском НПЗ?

Завод специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута, а также различных марок битума, вакуумного газойля, технической серы и тому подобное. В целом он производит более 20 видов нефтепродуктов.

Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ. Объем переработки в 2023 году составил 4,8 млн тонн.

Напомним, после атаки украинских дронов оккупанты потеряли 40% переработки на Киришском НПЗ.

Также беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Башнафта-Новойл" в российской Уфе.

НПЗ нефть дроны война в Украине Россия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации