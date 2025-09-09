Магистральный нефтепровод взорвали в Саратовской области РФ 8 сентября

Магистральный нефтепровод "Куйбышев-Лисичанск" в Саратовской области. Фото: ГУР

В Красноармейском районе Саратовской области России в ночь на 8 сентября прогремел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе. Мощность пораженного объекта — 82 млн тонн в год.

Об этом Новини.LIVE сообщили источники в Главном управлении разведки.

Реклама

Читайте также:

Взрывы в Саратовской области 8 сентября

Источники в ГУР сообщили, что в результате взрыва был выведен из строя магистральный нефтепровод "Куйбышев-Лисичанск", который обеспечивал нефтепродуктами оккупационную армию РФ. Как известно, мощность пораженного объекта — 82 млн тонн в год.

В местных пабликах сообщали, что утром после взрывов на месте происшествия наблюдалось накопление рабочих, которые пытались ликвидировать последствия атаки.

Отмечается, что это третий объект нефтегазовой инфраструктуры России, выведенный из строя только за прошедшие сутки. Ранее сообщалось о взрывах на газопроводах и нефтепроводах в Пензенской области РФ.

"Как и в предыдущих случаях, дезинформационные ресурсы агрессора объясняют серию взрывов на стратегической инфраструктуре в Саратовской области "плановыми учениями", — говорится в сообщении.

Напомним, 7 сентября в России атаковали часть оккупантов, которые воевали под Киевом. В результате взрывов есть погибшие и раненые среди личного состава вражеского войска.

Кроме того, 9 сентября OSINT-аналитики сообщили, что беспилотники и ракеты ударили по военным объектам РФ в Донецке. Они базировались на территории завода "Топаз".