Магістральний нафтопровід підірвали у Саратовській області РФ 8 вересня

Магістральний нафтопровід "Куйбишев-Лисичанськ" в Саратовській області. Фото: ГУР

У Красноармєйському районі Саратовської області Росії у ніч проти 8 вересня пролунав потужний вибух на магістральному нафтопроводі. Потужність ураженого об'єкта — 82 млн тонн на рік.

Про це Новини.LIVE повідомили джерела в Головному управлінні розвідки.

Вибухи у Саратовській області 8 вересня

Джерела в ГУР повідомили, що внаслідок вибуху було виведено з ладу магістральний нафтопровід "Куйбишев-Лисичанськ", який забезпечував нафтопродуктами окупаційну армію РФ. Як відомо, потужність ураженого об'єкта — 82 млн тонн на рік.

У місцевих пабліках повідомляли, що вранці після вибухів на місці події спостерігалося накопичення робочих, які намагалися ліквідувати наслідки атаки.

Зазначається, що це третій об'єкт нафтогазової інфраструктури Росії, виведений з ладу лише протягом минулої доби. Раніше повідомлялося про вибухи на газогонах і нафтопроводах у Пензенській області РФ.

"Як і в попередніх випадках, дезінформаційні ресурси агресора пояснюють серію вибухів на стратегічній інфраструктурі у Саратовській області "плановими навчаннями", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 вересня в Росії атакували частину окупантів, які воювали під Києвом. Внаслідок вибухів є загиблі та поранені серед особового складу ворожого війська.

Крім того, 9 вересня OSINT-аналітики повідомили, що безпілотники та ракети вдарили по військових об’єктах РФ у Донецьку. Вони базувалися на території заводу "Топаз".