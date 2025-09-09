Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія У Саратовській області РФ підірвали магістральний нафтопровід

У Саратовській області РФ підірвали магістральний нафтопровід

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 14:33
Магістральний нафтопровід підірвали у Саратовській області РФ 8 вересня
Магістральний нафтопровід "Куйбишев-Лисичанськ" в Саратовській області. Фото: ГУР

У Красноармєйському районі Саратовської області Росії у ніч проти 8 вересня пролунав потужний вибух на магістральному нафтопроводі. Потужність ураженого об'єкта — 82 млн тонн на рік. 

Про це Новини.LIVE повідомили джерела в Головному управлінні розвідки. 

Реклама
Читайте також:

Вибухи у Саратовській області 8 вересня

Джерела в ГУР повідомили, що внаслідок вибуху було виведено з ладу магістральний нафтопровід "Куйбишев-Лисичанськ", який забезпечував нафтопродуктами окупаційну армію РФ. Як відомо, потужність ураженого об'єкта — 82 млн тонн на рік. 

У місцевих пабліках повідомляли, що вранці після вибухів на місці події спостерігалося накопичення робочих, які намагалися ліквідувати наслідки атаки. 

Зазначається, що це третій об'єкт нафтогазової інфраструктури Росії, виведений з ладу лише протягом минулої доби. Раніше повідомлялося про вибухи на газогонах і нафтопроводах у Пензенській області РФ.  

"Як і в попередніх випадках, дезінформаційні ресурси агресора пояснюють серію вибухів на стратегічній інфраструктурі у Саратовській області "плановими навчаннями", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 7 вересня в Росії атакували частину окупантів, які воювали під Києвом. Внаслідок вибухів є загиблі та поранені серед особового складу ворожого війська.

Крім того, 9 вересня OSINT-аналітики повідомили, що безпілотники та ракети вдарили по військових об’єктах РФ у Донецьку. Вони базувалися на території заводу "Топаз". 

вибух НПЗ обстріли нафта ГУР Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації