Дроны ВСУ оставили два десятка регионов России без топлива, а Путин перекачивает бензин в Москву и Питер

Пожар на НПЗ в России после атаки ВСУ. Иллюстративное фото: росСМИ

На сегодня уже двадцать регионов России испытывают нехватку горючего. Все благодаря успешным атакам на НПЗ оккупантов украинских вооруженных сил.

Об этом в своем Telegram сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Сообщение Андрея Коваленко о НПЗ РФ. Фото: Скриншот

По словам Коваленко, диктатор РФ поставил перед подчиненными задачу, чтобы проблема нехватки топлива не коснулась жителей двух крупнейших городов в РФ — Москвы и Санкт-Петербурга.

"Там будут делать все, чтобы дефицита не чувствовало населения — это главная задача для всей системы от руководителя РФ", — написал руководитель ЦПД СНБО.

Напомним, благодаря дерзким и хорошо просчитанным атакам украинских дальнобойных дронов по России в бюджете страны-агрессора возникли проблемы. Россия уже сократила объемы переработки нефти, а еще только за одну неделю потеряла прибыль от продажи топлива на 400 млн долларов.

А еще мы информировали, что на днях в России под атакой оказался нефтезавод в Саратове.