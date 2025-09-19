Видео
Главная Армия ВСУ оставили 20 регионов РФ без горючего — что будет делать Путин

ВСУ оставили 20 регионов РФ без горючего — что будет делать Путин

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 23:28
Дроны ВСУ оставили два десятка регионов России без топлива, а Путин перекачивает бензин в Москву и Питер
Пожар на НПЗ в России после атаки ВСУ. Иллюстративное фото: росСМИ

На сегодня уже двадцать регионов России испытывают нехватку горючего. Все благодаря успешным атакам на НПЗ оккупантов украинских вооруженных сил.

Об этом в своем Telegram сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Читайте также:

Что теперь будет делать Путин

ВСУ оставили 20 регионов РФ без горючего — что будет делать Путин - фото 1
Сообщение Андрея Коваленко о НПЗ РФ. Фото: Скриншот

По словам Коваленко, диктатор РФ поставил перед подчиненными задачу, чтобы проблема нехватки топлива не коснулась жителей двух крупнейших городов в РФ — Москвы и Санкт-Петербурга.

"Там будут делать все, чтобы дефицита не чувствовало населения — это главная задача для всей системы от руководителя РФ", — написал руководитель ЦПД СНБО.

Напомним, благодаря дерзким и хорошо просчитанным атакам украинских дальнобойных дронов по России в бюджете страны-агрессора возникли проблемы. Россия уже сократила объемы переработки нефти, а еще только за одну неделю потеряла прибыль от продажи топлива на 400 млн долларов.

А еще мы информировали, что на днях в России под атакой оказался нефтезавод в Саратове.

россия ВСУ НПЗ дроны топливо война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
