Дроны ВСУ оставили два десятка регионов России без топлива, а Путин перекачивает бензин в Москву и Питер

ВСУ оставили 20 регионов РФ без горючего — что будет делать Путин
На сегодня уже двадцать регионов России испытывают нехватку горючего. Все благодаря успешным атакам на НПЗ оккупантов украинских вооруженных сил.
Об этом в своем Telegram сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
Что теперь будет делать Путин
По словам Коваленко, диктатор РФ поставил перед подчиненными задачу, чтобы проблема нехватки топлива не коснулась жителей двух крупнейших городов в РФ — Москвы и Санкт-Петербурга.
"Там будут делать все, чтобы дефицита не чувствовало населения — это главная задача для всей системы от руководителя РФ", — написал руководитель ЦПД СНБО.
Напомним, благодаря дерзким и хорошо просчитанным атакам украинских дальнобойных дронов по России в бюджете страны-агрессора возникли проблемы. Россия уже сократила объемы переработки нефти, а еще только за одну неделю потеряла прибыль от продажи топлива на 400 млн долларов.
А еще мы информировали, что на днях в России под атакой оказался нефтезавод в Саратове.
