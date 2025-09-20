Украинские дроны поразили НПЗ в Саратове и Самаре - Генштаб

Попадание по НПЗ. Фото иллюстративное: Euronews.com

В ночь на 20 сентября украинские Силы обороны нанесли серию ударов по стратегическим объектам в Саратовской и Самарской областях России. В результате атак повреждены нефтеперерабатывающие заводы и объект транспортной инфраструктуры, обеспечивающие вооруженные силы РФ топливом.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в официальном Telegram-канале в субботу, 20 сентября.

Массированные удары по НПЗ и объектам инфраструктуры РФ

В ночь на 20 сентября подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу, который ежегодно перерабатывает более 7 млн тонн нефти. В районе объекта подтверждены взрывы и масштабный пожар, результаты удара уточняются. Также был поражен Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, имеющий мощность более 8,8 млн тонн в год.

"Силы обороны системно реализуют мероприятия, направленные на снижение военно-экономического потенциала государства-агрессора, подрывая логистические возможности в сфере нефтепереработки и нарушения систем обеспечения вооруженных сил РФ горюче-смазочными материалами", — говорится в сообщении Генштаба.

Сообщение Генштаба ВСУ в Telegram. Фото: скриншот

Кроме того, огневому поражению подверглась линейно-производственно-диспетчерская станция "Самара" в районе населенного пункта Просвет Самарской области. Этот объект отвечает за формирование экспортного сорта нефти Urals, который составляет до половины общего экспорта РФ. Повреждение станции может существенно повлиять на энергетическую логистику агрессора.

Напомним, что уже двадцать регионов России столкнулись с дефицитом топлива в результате успешных ударов украинских Вооруженных сил по нефтеперерабатывающим заводам агрессора.

Ранее мы также информировали, что в ночь на четверг, 18 сентября, беспилотники Службы безопасности Украины атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России - "Газпром Нефтехим Салават".