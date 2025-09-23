Видео
Воины ГУР показали, как уничтожили укрытия оккупантов ― видео

Воины ГУР показали, как уничтожили укрытия оккупантов ― видео

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 13:11
На Лиманском и Запорожском направлении дроны ГУР уничтожили укрытие РФ - видео
Спецназовцы ГУР поразили местоположение оккупантов. Фото: кадр из видео

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны показали, как на фронте "стирают врага в пыль и пепел". Они опубликовали успешные эпизоды филигранной боевой работы за прошедшую неделю.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР во вторник, 23 сентября.

Читайте также:

Последствия атаки ГУР

"Лиманское направление и Запорожский фронт ― спецназовцы подразделений активных действий ГУР МО Украины раздают огня из всех имеющихся средств и уничтожают российских захватчиков в пыль и пепел", ― говорится в сообщении.

Под ударом украинских разведчиков оказалась вражеская боевая техника и средства ПВО, логистические линии и укрытия оккупантов, а также российские дроны различных типов.

"Все вражеское ― очень хорошо воспламеняется и сгорает. Вооруженная борьба продолжается!", ― добавили в ГУР.

Напомним, недавно украинские воины поразили ЗРК С-400 "Триумф" в Калужской области РФ. Этот комплекс мог обнаруживать и уничтожать различные самолеты, крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники.

Также мы писали, что за минувшие сутки произошло 179 боевых столкновений. Противник потерял около 1010 человек, пять танков, 53 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, два самолета, один вертолет, 485 беспилотников оперативно-тактического уровня и 123 единицы автомобильной техники.

