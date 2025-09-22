Видео
Главная Армия Бойцы ССО поразили комплекс С-400 россиян в Калужской области

Бойцы ССО поразили комплекс С-400 россиян в Калужской области

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 12:23
Потери оккупантов — дроны ССО поразили ЗРК С-400 Триумф россиян
ЗРК С-400 "Триумф". Фото: defenceturk.net

Бойцы Сил специальных операций в ночь на 5 сентября поразили российский ЗРК С-400 "Триумф". Это произошло на территории врага — в Калужской области.

Об этом сообщила пресс-служба ССО в понедельник, 22 сентября.

Читайте также:

Потери оккупантов в Калужской области

В пресс-службе рассказали, что ночью 5 сентября бойцы ССО проводили специальную разведку, во время которой увидели комплекс ЗРК С-400 "Триумф" в Калужской области. После этого операторам дронов передали данные для нанесения удара.

"В результате успешных действий, ударные дроны Сил специальных операций поразили одну пусковую установку и радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"", — говорится в сообщении.

Что такое ЗРК С-400 "Триумф"

ЗРК С-400 "Триумф" — это российский зенитный ракетный комплекс большой и средней дальности. Он может обнаруживать и уничтожать различные самолеты, крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники.

Это одна из самых современных российских систем ПВО, которой Россия активно оснащает свои войска и предлагает на экспорт. Ее дальность — до 400 километров. Может сопровождать около 80 целей одновременно и использует несколько типов ракет в одном комплексе, что дает возможность "шарово" защищать небо.

Напомним, 21 сентября воины ГУР уничтожили самолеты-амфибии в Крыму. Такое случилось впервые в истории.

Кроме того, ВСУ сорвали намерения России по выдаче боеприпасов и дронов. Враг хотел выдавать оружие своим войскам в Луганской области.

оружие военная техника ССО война в Украине Россия потери оккупантов
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
