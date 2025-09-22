Відео
Головна Армія Бійці ССО уразили комплекс С-400 росіян у Калузькій області

Бійці ССО уразили комплекс С-400 росіян у Калузькій області

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 12:23
Втрати окупантів — дрони ССО уразили ЗРК С-400 Тріумф росіян
ЗРК С-400 "Тріумф". Фото: defenceturk.net

Бійці Сил спеціальних операцій у ніч проти 5 вересня уразили російський ЗРК С-400 "Тріумф". Це трапилось на території ворога — у Калузькій області.

Про це повідомила пресслужба ССО у понеділок, 22 вересня. 

Читайте також:

Втрати окупантів у Калузькій області

У пресслужбі розповіли, що вночі 5 вересня бійці ССО проводили спеціальну розвідку, під час якої побачили комплекс ЗРК С-400 "Тріумф" в Калузькій області. Після цього операторам дронів передали дані для завдання удару. 

"В результаті успішних дій, ударні дрони Сил спеціальних операцій уразили одну пускову установку та радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф"", — йдеться у повідомленні. 

Що таке ЗРК С-400 "Тріумф" 

ЗРК С-400 "Тріумф" — це російський зенітний ракетний комплекс великої та середньої дальності. Він може виявляти та знищувати різні літаки, крилаті та балістичні ракети, а також безпілотники. 

Це одна з найсучасніших російських систем ППО, якою Росія активно оснащує свої війська й пропонує на експорт. Її дальність — до 400 кілометрів. Може супроводжувати близько 80 цілей одночасно та використовує кілька типів ракет в одному комплексі, що дає можливість "шарово" захищати небо. 

Нагадаємо, 21 вересня воїни ГУР знищили літаки-амфібії в Криму. Таке трапилось вперше в історії.

Крім того, ЗСУ зірвали наміри Росії з видачі боєприпасів та дронів. Ворог хотів видавати зброю своїм військам у Луганській області. 

зброя військова техніка ССО війна в Україні Росія втрати окупантів
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
