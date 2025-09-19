Втрати окупантів — ССО знищили логістичний хаб РФ на Курщині

Бійці ССО уразили логістичний хаб РФ на Курщині — які втрати
Бійці Сил спеціальних операцій уразили логістичний хаб 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ. Вона розташована у Курській області.
Про це повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій 19 вересня.
Удар по окупантах на Курщині
Підрозділи ССО у ніч проти 18 вересня завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ, розташованому в Курській області.
Внаслідок удару було уражено:
- базу зберігання матеріальних засобів;
- склади з боєприпасами;
- місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки 810-ї бригади.
Зазначається, що 810-та бригада морської піхоти дислокується в окупованому Севастополі. Вона бере активну участь у наступальних діях на Північно-Слобожанському напрямку. Особовий склад цієї бригади причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема страти українських військовополонених.
