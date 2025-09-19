Відео
Головна Армія Бійці ССО уразили логістичний хаб РФ на Курщині — які втрати

Бійці ССО уразили логістичний хаб РФ на Курщині — які втрати

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 11:27
Втрати окупантів — ССО знищили логістичний хаб РФ на Курщині
Ураження логістичного хабу РФ на Курщині. Фото: кадр з відео

Бійці Сил спеціальних операцій уразили логістичний хаб 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ. Вона розташована у Курській області.

Про це повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій 19 вересня. 

Читайте також:

Удар по окупантах на Курщині

Підрозділи ССО у ніч проти 18 вересня завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ, розташованому в Курській області.

Внаслідок удару було уражено:

  • базу зберігання матеріальних засобів;
  • склади з боєприпасами;
  • місце прихованого розміщення озброєння та військової техніки 810-ї бригади.

Зазначається, що 810-та бригада морської піхоти дислокується в окупованому Севастополі. Вона бере активну участь у наступальних діях на Північно-Слобожанському напрямку. Особовий склад цієї бригади причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема страти українських військовополонених.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ взяли в полон громадянина Кенії на Харківщині. Він приїхав до РФ як турист, а опинився на фронті. 

Крім того, українські десантники знищили російський "Солнцепьок". Це сталося вночі за 6 км від лінії фронту у лісосмузі біля Покровська.

ССО війна в Україні фронт втрати окупантів Курська область
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
