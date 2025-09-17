Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія ЗСУ взяли в полон громадянина Кенії — що він розповів про росіян

ЗСУ взяли в полон громадянина Кенії — що він розповів про росіян

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 17:05
57 ОМБр взяла в полон громадянина Кенії — деталі від військових
Військовий з Кенії, якого взяли в полон ЗСУ. Фото: кадр з відео

Бійці 57 окремої мотопіхотної бригади ім. Костя Гордієнка взяли в полон 36-річного громадянина Кенії. Це трапилось на Вовчанському напрямку у Харківській області.

Про це повідомила пресслужба 57 ОМПБр 17 вересня. 

Реклама
Читайте також:

ЗСУ взяли в полон громадянина Кенії

У бригаді повідомили, що йдеться про чоловіка, на ім'я Еванс. Він розповів, що прибув до РФ як турист, але в підсумку підписав документи та опинився на службі у російській армії. За його словами, відмовитися було неможливо, адже йому погрожували розстрілом.

"Я поїхав до Росії як турист, щоб подивитися різні місця. Я провів там два тижні. За день до того, як я мав повернутися до Кенії, хлопець, який мене приймав у Росії, запитав мене: "Еванс, як тобі Росія?" Я відповів йому, що Росія хороша. Він запитав мене: "Ти хотів би залишитися тут?" Я відповів: "Так". Увечері він прийшов з паперами, написаними російською мовою. Він сказав мені, що це робота, яку він хоче, щоб я виконував", — поділився Еванс.

Він додав, що незадовго опинився у військовій частині і йому сказали, що він підписав контракт на військову службу і вже нічого не можна вдіяти. Після того його кинули в ліс. 

Еванса навчали поводитися зі зброєю протягом тижня, після чого відправили на фронт. На Харківщині він здався у полон українським військовим.

Нагадаємо, нещодавно в ГУР заявили, що Україна готує нові обміни військовополонених. Особливу увагу приділяють реалізації стамбульських домовленостей, які передбачають обмін усіх важкопоранених військових.

Зазначимо, останній обмін полоненими відбувся 24 серпня. Тоді з російської неволі повернувся колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко. 

ЗСУ Кенія полонені війна в Україні Росія фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації