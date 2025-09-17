57 ОМБр взяла в полон громадянина Кенії — деталі від військових

Військовий з Кенії, якого взяли в полон ЗСУ. Фото: кадр з відео

Бійці 57 окремої мотопіхотної бригади ім. Костя Гордієнка взяли в полон 36-річного громадянина Кенії. Це трапилось на Вовчанському напрямку у Харківській області.

Про це повідомила пресслужба 57 ОМПБр 17 вересня.

ЗСУ взяли в полон громадянина Кенії

У бригаді повідомили, що йдеться про чоловіка, на ім'я Еванс. Він розповів, що прибув до РФ як турист, але в підсумку підписав документи та опинився на службі у російській армії. За його словами, відмовитися було неможливо, адже йому погрожували розстрілом.

"Я поїхав до Росії як турист, щоб подивитися різні місця. Я провів там два тижні. За день до того, як я мав повернутися до Кенії, хлопець, який мене приймав у Росії, запитав мене: "Еванс, як тобі Росія?" Я відповів йому, що Росія хороша. Він запитав мене: "Ти хотів би залишитися тут?" Я відповів: "Так". Увечері він прийшов з паперами, написаними російською мовою. Він сказав мені, що це робота, яку він хоче, щоб я виконував", — поділився Еванс.

Він додав, що незадовго опинився у військовій частині і йому сказали, що він підписав контракт на військову службу і вже нічого не можна вдіяти. Після того його кинули в ліс.

Еванса навчали поводитися зі зброєю протягом тижня, після чого відправили на фронт. На Харківщині він здався у полон українським військовим.

Нагадаємо, нещодавно в ГУР заявили, що Україна готує нові обміни військовополонених. Особливу увагу приділяють реалізації стамбульських домовленостей, які передбачають обмін усіх важкопоранених військових.

Зазначимо, останній обмін полоненими відбувся 24 серпня. Тоді з російської неволі повернувся колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко.