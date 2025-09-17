Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия ВСУ взяли в плен гражданина Кении — что он рассказал о россиянах

ВСУ взяли в плен гражданина Кении — что он рассказал о россиянах

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 17:05
57 ОМБр взяла в плен гражданина Кении — детали от военных
Военный из Кении, которого взяли в плен ВСУ. Фото: кадр из видео

Бойцы 57 отдельной мотопехотной бригады им. Костя Гордиенко взяли в плен 36-летнего гражданина Кении. Это произошло на Волчанском направлении в Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба 57 ОМПБр 17 сентября.

Реклама
Читайте также:

ВСУ взяли в плен гражданина Кении

В бригаде сообщили, что речь идет о мужчине по имени Эванс. Он рассказал, что прибыл в РФ как турист, но в итоге подписал документы и оказался на службе в российской армии. По его словам, отказаться было невозможно, ведь ему угрожали расстрелом.

"Я поехал в Россию как турист, чтобы посмотреть разные места. Я провел там две недели. За день до того, как я должен был вернуться в Кению, парень, который меня принимал в России, спросил: "Эванс, как тебе Россия?" Я ответил ему, что Россия хорошая. Он спросил меня: "Ты хотел бы остаться здесь?" Я ответил: "Да". Вечером он пришел с бумагами, написанными на русском языке. Он сказал мне, что это работа, которую он хочет, чтобы я выполнял", — поделился Эванс.

Он добавил, что незадолго оказался в воинской части и ему сказали, что он подписал контракт на военную службу и уже ничего нельзя сделать. После этого его бросили в лес.

Эванса учили обращаться с оружием в течение недели, после чего отправили на фронт. На Харьковщине он сдался в плен украинским военным.

Напомним, недавно в ГУР заявили, что Украина готовит новые обмены военнопленных. Особое внимание уделяют реализации стамбульских договоренностей, которые предусматривают обмен всех тяжелораненых военных.

Отметим, последний обмен пленными состоялся 24 августа. Тогда из российской неволи вернулся бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко.

ВСУ Кения пленные война в Украине Россия фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации