57 ОМБр взяла в плен гражданина Кении — детали от военных

Военный из Кении, которого взяли в плен ВСУ. Фото: кадр из видео

Бойцы 57 отдельной мотопехотной бригады им. Костя Гордиенко взяли в плен 36-летнего гражданина Кении. Это произошло на Волчанском направлении в Харьковской области.

Об этом сообщила пресс-служба 57 ОМПБр 17 сентября.

ВСУ взяли в плен гражданина Кении

В бригаде сообщили, что речь идет о мужчине по имени Эванс. Он рассказал, что прибыл в РФ как турист, но в итоге подписал документы и оказался на службе в российской армии. По его словам, отказаться было невозможно, ведь ему угрожали расстрелом.

"Я поехал в Россию как турист, чтобы посмотреть разные места. Я провел там две недели. За день до того, как я должен был вернуться в Кению, парень, который меня принимал в России, спросил: "Эванс, как тебе Россия?" Я ответил ему, что Россия хорошая. Он спросил меня: "Ты хотел бы остаться здесь?" Я ответил: "Да". Вечером он пришел с бумагами, написанными на русском языке. Он сказал мне, что это работа, которую он хочет, чтобы я выполнял", — поделился Эванс.

Он добавил, что незадолго оказался в воинской части и ему сказали, что он подписал контракт на военную службу и уже ничего нельзя сделать. После этого его бросили в лес.

Эванса учили обращаться с оружием в течение недели, после чего отправили на фронт. На Харьковщине он сдался в плен украинским военным.

Напомним, недавно в ГУР заявили, что Украина готовит новые обмены военнопленных. Особое внимание уделяют реализации стамбульских договоренностей, которые предусматривают обмен всех тяжелораненых военных.

Отметим, последний обмен пленными состоялся 24 августа. Тогда из российской неволи вернулся бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко.