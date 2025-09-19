У 3-ї ОШБр показали кадри ураження цілі ворога — відео

ППО 3-Ї ОШБр уразила ворожу ціль — відео
Українські військовослужбовці продовжують завдавати втрат окупантам. Зокрема йдеться про ураження військових цілей.
Кадри з роботою бійців ППО 3-ї ОШБр оприлюднив капітан ЗСУ, командир зенітного ракетно-артилерійського дивізіону Максим Зінченко з позивним "Максом".
Ураження ворожих цілей
На відео зафіксовано збиття чергової повітряної цілі захисниками України.
"Горить. Красиво горить", — каже один із бійців після ураження ворожого об'єкта.
Загалом за даними Генштабу ЗСУ, у період від 24 лютого 2022 року до 18 вересня 2025 року російські окупанти втратили:
- мільйон 98 тисяч 380 бійців;
- 422 літаки;
- 341 гелікоптер;
- 11 тисяч 191 танк;
- 60 тисяч 469 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 23 тисячі 277 бойових броньованих машин;
- три тисячі 718 крилатих ракет;
- 32 тисячі 879 артилерійських систем;
- 28 кораблів (включно з катерами);
- один підводний човен;
- тисяча 497 РСЗВ;
- 62 тисячі одиниць автомобільної техніки та цистерн із паливно-мастильними матеріалами;
- тисяча 217 засобів ППО;
- три тисячі 965 одиниць спецтехніки.
Нагадаємо, 3-я ОШБр у серпні стала лідером серед бригад за кількістю уражених дронів. Вдалося збити понад 600 ворожих БпЛА.
Також ми повідомляли, що в ніч проти 18 вересня військові збили майже півсотні російських безпілотників. Не обійшлося й без влучань.
