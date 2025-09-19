Відео
ППО 3-Ї ОШБр уразила ворожу ціль — відео

ППО 3-Ї ОШБр уразила ворожу ціль — відео

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 01:48
У 3-ї ОШБр показали кадри ураження цілі ворога — відео
Робота ППО 3-ї ОШБр. Фото: кадр із відео

Українські військовослужбовці продовжують завдавати втрат окупантам. Зокрема йдеться про ураження військових цілей.

Кадри з роботою бійців ППО 3-ї ОШБр оприлюднив капітан ЗСУ, командир зенітного ракетно-артилерійського дивізіону Максим Зінченко з позивним "Максом".

Читайте також:

Ураження ворожих цілей

На відео зафіксовано збиття чергової повітряної цілі захисниками України.

"Горить. Красиво горить", — каже один із бійців після ураження ворожого об'єкта.

Загалом за даними Генштабу ЗСУ, у період від 24 лютого 2022 року до 18 вересня 2025 року російські окупанти втратили: 

  • мільйон 98 тисяч 380 бійців;
  • 422 літаки;
  • 341 гелікоптер;
  • 11 тисяч 191 танк;
  • 60 тисяч 469 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 23 тисячі 277 бойових броньованих машин;
  • три тисячі 718 крилатих ракет;
  • 32 тисячі 879 артилерійських систем;
  • 28 кораблів (включно з катерами);
  • один підводний човен;
  • тисяча 497 РСЗВ;
  • 62 тисячі одиниць автомобільної техніки та цистерн із паливно-мастильними матеріалами;
  • тисяча 217 засобів ППО;
  • три тисячі 965 одиниць спецтехніки.

Нагадаємо, 3-я ОШБр у серпні стала лідером серед бригад за кількістю уражених дронів. Вдалося збити понад 600 ворожих БпЛА.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 18 вересня військові збили майже півсотні російських безпілотників. Не обійшлося й без влучань.

ППО війна в Україні втрати окупантів 3 ОШБр Третя штурмова бригада
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
