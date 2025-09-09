Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Названо бригаду, ППО якої стало лідером зі збиття дронів у серпні

Названо бригаду, ППО якої стало лідером зі збиття дронів у серпні

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 16:30
Третя штурмова бригада стала лідером із збиття дронів у серпні
Військовий Третьої штурмової бригади. Фото: пресслужба Третього армійського корпусу

Третя штурмова бригада протягом серпня збила 609 російських БпЛА. Таким чином протиповітряна оборона бригади стала лідером серед інших підрозділів.

Про це повідомляє пресслужба Третій армійський корпус у вівторок, 9 вересня.

Реклама
Читайте також:

Які дрони збила Третя штурмова бригада у серпні

"Літню кампанію завершили знищенням 267 ударних БпЛА: 225 "Молній", вісім Lancet, вісім "Гербер" та 26 Shahed. Мінус 20 розвідувальних: 14 ZALA, два "Орлани", два "Скати" та два Supercam. Ще 322 малогабаритних дронів теж ліквідовано", — йдеться в повідомленні.

Дрони збивали бійці Зенітного ракетно-артилерійського дивізіону та взводів Зенітно-ракетних військ.

Нагадаємо, у ніч на 9 вересня Росія запустила по Україні 84 ударні дрони різних типів. Зафіксовано влучання 23 ударних безпілотників у 10 різних локаціях.

Також ми писали, що у Харківській області ділянка траси М-03 між Ізюмом і Слов’янськом залишається небезпечною. Окупанти атакують цивільних ударними FPV-дронами

ППО дрони війна в Україні Третя штурмова бригада лідер
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації