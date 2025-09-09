Третя штурмова бригада стала лідером із збиття дронів у серпні

Військовий Третьої штурмової бригади. Фото: пресслужба Третього армійського корпусу

Третя штурмова бригада протягом серпня збила 609 російських БпЛА. Таким чином протиповітряна оборона бригади стала лідером серед інших підрозділів.

Про це повідомляє пресслужба Третій армійський корпус у вівторок, 9 вересня.

Які дрони збила Третя штурмова бригада у серпні

"Літню кампанію завершили знищенням 267 ударних БпЛА: 225 "Молній", вісім Lancet, вісім "Гербер" та 26 Shahed. Мінус 20 розвідувальних: 14 ZALA, два "Орлани", два "Скати" та два Supercam. Ще 322 малогабаритних дронів теж ліквідовано", — йдеться в повідомленні.

Дрони збивали бійці Зенітного ракетно-артилерійського дивізіону та взводів Зенітно-ракетних військ.

Нагадаємо, у ніч на 9 вересня Росія запустила по Україні 84 ударні дрони різних типів. Зафіксовано влучання 23 ударних безпілотників у 10 різних локаціях.

Також ми писали, що у Харківській області ділянка траси М-03 між Ізюмом і Слов’янськом залишається небезпечною. Окупанти атакують цивільних ударними FPV-дронами.