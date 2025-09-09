Третья штурмовая бригада стала лидером по сбиванию дронов в августе

Военный Третьей штурмовой бригады. Фото: пресс-служба Третьего армейского корпуса

Третья штурмовая бригада в течение августа сбила 609 российских БпЛА. Таким образом противовоздушная оборона бригады стала лидером среди других подразделений.

Об этом сообщает пресс-служба Третий армейский корпус во вторник, 9 сентября.

Реклама

Читайте также:

Какие дроны сбила Третья штурмовая бригада в августе

"Летнюю кампанию завершили уничтожением 267 ударных БпЛА: 225 "Молний", восемь Lancet, восемь "Гербер" и 26 Shahed. Минус 20 разведывательных: 14 ZALA, два "Орлана", два "Ската" и два Supercam. Еще 322 малогабаритных дронов тоже ликвидировано", — говорится в сообщении.

Дроны сбивали бойцы Зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона и взводов Зенитно-ракетных войск.

Напомним, в ночь на 9 сентября Россия запустила по Украине 84 ударные дроны различных типов. Зафиксировано попадание 23 ударных беспилотников в 10 различных локациях.

Также мы писали, что в Харьковской области участок трассы М-03 между Изюмом и Славянском остается опасным. Оккупанты атакуют гражданских ударными FPV-дронами.