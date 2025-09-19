Видео
Видео

ПВО 3-й ОШБр поразила вражескую цель — видео

ПВО 3-й ОШБр поразила вражескую цель — видео

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 01:48
В 3-й ОШБр показали кадры поражения цели врага — видео
Работа ПВО 3-й ОШБр. Фото: кадр из видео

Украинские военнослужащие продолжают наносить потери оккупантам. В частности речь идет о поражении военных целей.

Кадры с работой бойцов ПВО 3-й ОШБр обнародовал капитан ВСУ, командир зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона Максим Зинченко с позывным "Максом".

Читайте также:

Поражение вражеских целей

На видео зафиксировано сбитие очередной воздушной цели защитниками Украины.

"Горит. Красиво горит", — говорит один из бойцов после поражения вражеского объекта.

В общей сложности, по данным Генштаба ВСУ, в период с 24 февраля 2022 года по 18 сентября 2025 года российские оккупанты потеряли:

  • миллион 98 тысяч 380 бойцов;
  • 422 самолета;
  • 341 вертолет;
  • 11 тысяч 191 танк;
  • 60 тысяч 469 БпЛА оперативно-тактического уровня;
  • 23 тысячи 277 боевых бронированных машин;
  • три тысячи 718 крылатых ракет;
  • 32 тысячи 879 артиллерийских систем;
  • 28 кораблей (включая катера);
  • одну подводную лодку;
  • тысяча 497 РСЗО;
  • 62 тысячи единиц автомобильной техники и цистерн с горюче-смазочными материалами;
  • тысяча 217 средств ПВО;
  • три тысячи 965 единиц спецтехники.

Напомним, 3-я ОШБр в августе стала лидером среди бригад по количеству пораженных дронов. Удалось сбить более 600 вражеских БпЛА.

Также мы сообщали, что в ночь на 18 сентября военные сбили почти полсотни российских беспилотников. Не обошлось и без попаданий.

ПВО война в Украине потери оккупантов 3 ОШБр Третья штурмова бригада
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
