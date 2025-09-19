В 3-й ОШБр показали кадры поражения цели врага — видео

Работа ПВО 3-й ОШБр. Фото: кадр из видео

Украинские военнослужащие продолжают наносить потери оккупантам. В частности речь идет о поражении военных целей.

Кадры с работой бойцов ПВО 3-й ОШБр обнародовал капитан ВСУ, командир зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона Максим Зинченко с позывным "Максом".

Поражение вражеских целей

На видео зафиксировано сбитие очередной воздушной цели защитниками Украины.

"Горит. Красиво горит", — говорит один из бойцов после поражения вражеского объекта.

В общей сложности, по данным Генштаба ВСУ, в период с 24 февраля 2022 года по 18 сентября 2025 года российские оккупанты потеряли:

миллион 98 тысяч 380 бойцов;

422 самолета;

341 вертолет;

11 тысяч 191 танк;

60 тысяч 469 БпЛА оперативно-тактического уровня;

23 тысячи 277 боевых бронированных машин;

три тысячи 718 крылатых ракет;

32 тысячи 879 артиллерийских систем;

28 кораблей (включая катера);

одну подводную лодку;

тысяча 497 РСЗО;

62 тысячи единиц автомобильной техники и цистерн с горюче-смазочными материалами;

тысяча 217 средств ПВО;

три тысячи 965 единиц спецтехники.

Напомним, 3-я ОШБр в августе стала лидером среди бригад по количеству пораженных дронов. Удалось сбить более 600 вражеских БпЛА.

Также мы сообщали, что в ночь на 18 сентября военные сбили почти полсотни российских беспилотников. Не обошлось и без попаданий.