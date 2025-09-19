В 3-й ОШБр показали кадры поражения цели врага — видео

ПВО 3-й ОШБр поразила вражескую цель — видео
Украинские военнослужащие продолжают наносить потери оккупантам. В частности речь идет о поражении военных целей.
Кадры с работой бойцов ПВО 3-й ОШБр обнародовал капитан ВСУ, командир зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона Максим Зинченко с позывным "Максом".
Поражение вражеских целей
На видео зафиксировано сбитие очередной воздушной цели защитниками Украины.
"Горит. Красиво горит", — говорит один из бойцов после поражения вражеского объекта.
В общей сложности, по данным Генштаба ВСУ, в период с 24 февраля 2022 года по 18 сентября 2025 года российские оккупанты потеряли:
- миллион 98 тысяч 380 бойцов;
- 422 самолета;
- 341 вертолет;
- 11 тысяч 191 танк;
- 60 тысяч 469 БпЛА оперативно-тактического уровня;
- 23 тысячи 277 боевых бронированных машин;
- три тысячи 718 крылатых ракет;
- 32 тысячи 879 артиллерийских систем;
- 28 кораблей (включая катера);
- одну подводную лодку;
- тысяча 497 РСЗО;
- 62 тысячи единиц автомобильной техники и цистерн с горюче-смазочными материалами;
- тысяча 217 средств ПВО;
- три тысячи 965 единиц спецтехники.
Напомним, 3-я ОШБр в августе стала лидером среди бригад по количеству пораженных дронов. Удалось сбить более 600 вражеских БпЛА.
Также мы сообщали, что в ночь на 18 сентября военные сбили почти полсотни российских беспилотников. Не обошлось и без попаданий.
