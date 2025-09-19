Видео
Бойцы ССО поразили логистический хаб РФ на Курщине — какие потери

Бойцы ССО поразили логистический хаб РФ на Курщине — какие потери

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 11:27
Потери оккупантов — ССО уничтожили логистический хаб РФ на Курщине
Поражение логистического хаба РФ на Курщине. Фото: кадр из видео

Бойцы Сил специальных операций поразили логистический хаб 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ. Она расположена в Курской области.

Об этом сообщила пресс-служба Сил специальных операций 19 сентября.

Читайте также:

Удар по оккупантам на Курщине

Подразделения ССО в ночь на 18 сентября нанесли удар по логистическому хабу 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ, расположенному в Курской области.

В результате удара были поражены:

  • база хранения материальных средств;
  • склады с боеприпасами;
  • место скрытого размещения вооружения и военной техники 810-й бригады.

Отмечается, что 810-я бригада морской пехоты дислоцируется в оккупированном Севастополе. Она принимает активное участие в наступательных действиях на Северо-Слобожанском направлении. Личный состав этой бригады причастен к совершению военных преступлений, в частности казни украинских военнопленных.

Напомним, недавно ВСУ взяли в плен гражданина Кении на Харьковщине. Он приехал в РФ как турист, а оказался на фронте.

Кроме того, украинские десантники уничтожили российский "Солнцепек". Это произошло ночью в 6 км от линии фронта в лесополосе возле Покровска.

ССО война в Украине фронт потери оккупантов Курская область
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
