На Лиманському та Запорізькому напрямку дрони ГУР знищили укриття РФ ― відео

Спецпризначенці ГУР уразили місце розташування окупантів. Фото: кадр із відео

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони показали, як на фронті "стирають ворога в пил і попіл". Вони опублікували успішні епізоди філігранної бойової роботи за минулий тиждень.

Про це повідомляє пресслужба ГУР у вівторок, 23 вересня.

Наслідки атаки ГУР

"Лиманський напрямок та Запорізький фронт ― спецпризначенці підрозділів активних дій ГУР МО України роздають вогню з усіх наявних засобів і знищують російських загарбників в пил і попіл", ― йдеться в повідомленні.

Під ударом українських розвідників опинилась ворожа бойова техніка та засоби ППО, логістичні лінії та укриття окупантів, а також російські дрони різних типів.

"Все вороже ― дуже добре спалахує і згорає. Збройна боротьба триває!" ― додали у ГУР.

Нагадаємо, нещодавно українські воїни урази ЗРК С-400 "Тріумф" у Калузькій області РФ. Цей комплекс міг виявляти та знищувати різні літаки, крилаті та балістичні ракети, а також безпілотники.

Також ми писали, що за минулу добу відбулося 179 бойових зіткнень. Противник втратив близько 1010 осіб, п’ять танків, 53 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, два літаки, один гелікоптер, 485 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 123 одиниці автомобільної техніки.