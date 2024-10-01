Війна в Україні — Шмигаль заявив про посилення виробництва власної зброї

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль, Facebook

Виробництво зброї в Україні у 2023 році зросло втричі. Також країна виходить на значні обсяги виготовлення артилерійських систем і броньованої техніки.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок, 1 жовтня, пише Інтерфакс-Україна.

Читайте також:

Темпи виробництва зброї в Україні

Шмигаль заявив, що у 2023 році виробництво зброї в Україні зросло втричі. Наразі кожен другий боєприпас у зоні бойових дій, за його словами, походить з українського виробництва.

"Щодня працюємо з партнерами щодо збільшення постачань зброї та посилюємо розвиток власного оборонно-промислового комплексу. У 2023 році виробництво зброї в Україні зросло втричі. Кожен другий боєприпас у зоні бойових дій — український. До кінця року виготовимо 1,5 млн дронів", — заявив прем'єр-міністр.

Він додав, що в Україні триває реалізація вітчизняної ракетної програми та виробництва артилерійських систем і броньованої техніки.

"Налагоджуємо спільні виробництва з партнерами, а також залучаємо кошти партнерів щодо купівлі української зброї для України. Кожен вчасно відправлений на фронт снаряд, кожен дрон, кожна одиниця артилерії — це зростання сили і могутності наших воїнів, збереження їх життів", — підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді військового керівництва країни щодо ситуації на фронті.

Раніше ми писали, що, за даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, росіяни наближаються до центра Вугледара. У місті тривають вуличні бої.

Видання The Telegraph писало, що сотні українських військових опинилися у пастці в місті Вугледар Донецької області.