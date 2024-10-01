Война в Украине — Шмыгаль заявил об усилении производства собственного оружия

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль, Facebook

Производство оружия в Украине в 2023 году выросло втрое. Также страна выходит на значительные объемы производства артиллерийских систем и бронированной техники.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства во вторник, 1 октября, пишет Интерфакс-Украина.

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Темпы производства оружия в Украине

Шмыгаль заявил, что в 2023 году производство оружия в Украине выросло втрое. Сейчас каждый второй боеприпас в зоне боевых действий, по его словам, происходит из украинского производства.

"Ежедневно работаем с партнерами по увеличению поставок оружия и усиливаем развитие собственного оборонно-промышленного комплекса. В 2023 году производство оружия в Украине выросло втрое. Каждый второй боеприпас в зоне боевых действий — украинский. До конца года изготовим 1,5 млн дронов", — заявил премьер-министр.

Он добавил, что в Украине продолжается реализация отечественной ракетной программы и производства артиллерийских систем и бронированной техники.

"Налаживаем совместные производства с партнерами, а также привлекаем средства партнеров по покупке украинского оружия для Украины. Каждый вовремя отправленный на фронт снаряд, каждый дрон, каждая единица артиллерии — это рост силы и мощи наших воинов, сохранение их жизней", — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады военного руководства страны по ситуации на фронте.

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