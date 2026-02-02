Атака российскими дронами по автобусу с шахтерами под Павлоградом 1 февраля — Россия уничтожает Донбасс

Шахтерский автобус вблизи Павлограда после удара дроном РФ. Фото: Telegram полиции Днепропетровской области

Россия 1 февраля атаковала дронами автобус с гражданскими людьми, сотрудниками одной из шахт ДТЭК "Павлоградуголь", которые уставшие после тяжелой рабочей смены возвращались домой. По сообщению председателя Днепропетровской ОГА Александра Ганжи, погибли 16 шахтеров, 14 человек с ранениями находятся в больнице, из них семеро в крайне тяжелом состоянии. Трагедия произошла в небольшом населенном пункте Терновка, что вблизи Павлограда. Для этих городов, а также близлежащих сел, в течение многих десятилетий шахты были основным местом работы, поскольку это Донбасс.

Информацию об этой страшной трагедии, а также ряд фактов об этом регионе читайте в материале Новини.LIVE.

Россия "спасает" Донбасс, убивая мирное население

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко после сообщения об атаке на автобус с шахтерами заявил, что с начала войны для шахт предприятия это самая большая человеческая потеря.

"Детали трагедии еще уточняются, но уже сейчас можно с уверенностью сказать — это был неспровоцированный террористический удар по сугубо гражданскому объекту, которому не может быть никакого оправдания. Эта атака стала самой большой одновременной потерей для ДТЭК с начала полномасштабного вторжения России и одним из самых темных дней в истории компании", — отметил он.

Шахтерский автобус после атаки российского дрона. Фото: Национальная полиция Украины

Стоит добавить, что Павлоград, Терновка и ряд городов и сел рядом — это и есть часть Донбасса, который стал основным объектом в мирных переговорах с Российской Федерацией. Российский диктатор Владимир Путин утверждал, что начал полномасштабную войну против Украины, потому что хотел "защитить, освободить и спасти" население Донбасса. Однако 1 февраля стало "самым темным днем" в истории этой части Донбасса, когда российские дроны целенаправленно убили шахтеров.

В течение десятилетий эти города жили своей особой жизнью. И жизнь на Донбассе, наверное, может понять только человек, который провел в этом быту какое-то определенное количество лет. Большинство магазинов работают, ориентируясь на даты, когда шахтерам дают аванс и зарплату. Эти даты знают в городе все — даже те, кто на шахтах не работает. Аналогично составляют свой график работы кафе, рестораны и сфера услуг. И даже бабушки из сел собирали что-то с огорода или с хозяйства, и вывозили на базар в ближайшие выходные после зарплаты шахтеров, чтобы уж точно распродать свой товар.

Автобус, который стал жертвой атаки российского дрона и местом гибели многих людей, для городов и сел Донбасса — особый вид транспорта. Если нет маршрутки или удобного транспорта — всегда можно подъехать на шахтерском. В 1990-е и в начале 2000 годов водители подвозили порой и бесплатно. Это был удобный способ куда-то добраться без затрат.

Шахтеры работают в четыре смены. И каждый житель города на Донбассе знает график работы шахтеров: в какие часы начинаются смены и во сколько на эти смены людей везут шахтерские автобусы. Так же каждый знает, когда автобусы везут рабочих домой. Это всегда было удобно, когда надо куда-то подъехать по дороге. И в автобусе можно было увидеть уставших после тяжелой смены шахтеров, у которых глаза были подведены черными кругами угольной пыли.

В этом и есть особенность Донбасса — шахты настолько в жизни каждого так или иначе, что эту трагедию каждый воспримет, как свою личную.

Атака на шахтерский автобус 1 февраля

Именно таких шахтеров, которые после непростой рабочей смены в условиях блэкаута ехали домой, атаковали несколько российских дронов. По утверждению советника министра обороны Украины Сергея Бескреснова, по автобусу ДТЭК ударили беспилотники на онлайн-управлении. То есть оператор дрона видел автобус с людьми и целенаправленно решил их убивать. После первого удара, отмечают в министерстве, водитель не справился с управлением и автобус врезался в забор. Люди начали спасать друг друга и пытались покинуть автобус. После этого оператор следующего российского дрона нанес смертоносный удар по уже раненым людям, которые пытались спастись.

Российские дроны дважды ударили по мирным шахтерам. Фото: Национальная полиция Украины

"Операторы с территории России 100% видели и распознавали цель как гражданскую, видели, что это не военные и приняли сознательное решение об атаке. Это очередной акт терроризма", — подчеркнул Бескрестнов.

Донбасс нужно не "защищать", а спасать от "защитников"

Атмосфера шахтерских населенных пунктов на самом деле является особой. Кто-то может назвать ее депрессивной и в этом что-то есть, поскольку от уставших от тяжелой работы людей, пожалуй, не стоит ждать чего-то мотивационного. Но есть и свои "фишки", и они довольно интересны.

Например, на школьных праздниках можно увидеть танцы или песни детей в касках, которые родители принесли им для поступления с работы. Лучший фонарь для дома — это шахтерская коногонка (Ред.: индивидуальный аккумуляторный светильник, который крепится на шахтерскую каску для освещения рабочего места, оставляя руки свободными). Топить в домах углем, который летом надо забрасывать в сарай, и знать секрет: если полить водой, то он лучше горит. А еще с легкостью в куче угля отличить камешки породы.

Атмосфера шахтерских автобусов — это также особый вайб. Нельзя назвать его позитивным, потому что шахтеры работают в четыре смены, которые приходятся, в частности, и на ночь. Но это часто анекдоты, игра в карты, какие-то шутки и легендарное слово "тормозок" (Ред.: разговорный термин — еда, которую берут с собой на работу). И самое главное в шахтерский автобусах — это абсолютно неконфликтное сосуществование украинского языка и суржика.

Последствия атаки российских дронов на шахтерский автобус в Терновке. Фото: Национальная полиция Украины

Неделю назад пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя позицию Москвы относительно переговорного процесса, заявил, что выход украинских войск с территории Донбасса — это ключевое условие мира в Украине. Впрочем любые территории — это прежде всего люди. Сегодня Кремль четко продемонстрировал нам, как цинично может убивать шахтеров Донбасса, когда на весь мир говорит об "освобождении и защите".

Напомним, по состоянию на вечер 1 февраля было известно о 16 погибших в результате атаки российских беспилотников на автобус с шахтерами вблизи Павлограда Днепропетровской области.

Также на убийство Россией сотрудников угольного предприятия отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.