Головна Армія Удар по автобусу на Дніпропетровщині — РФ цілеспрямовано вдарила по людях

Удар по автобусу на Дніпропетровщині — РФ цілеспрямовано вдарила по людях

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 23:57
Представник Міноборони прокоментував удар РФ по автобусу на Дніпропетровщині
Автобус після обстрілу. Фото Сергій FLASH/Telegram

У неділю, 1 лютого, РФ атакувала дронами автобус на Дніпропетровщині. Загинули щонайменше 16 людей — працівників енергетичної сфери. Росіяни свідомо вдарили по мирних людях.

Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов.

Атака РФ на автобус на Дніпропетровщині 1 лютого 2026 року
Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Сергій FLASH | Про технології"

Смертельна атака на автобус у Дніпропетровській області

Представник Міноборони зазначив, що група "Шахедів" на онлайн-управлінні пролітали вздовж дороги. Пілот першого безпілотника побачив унизу автобус і вирішив його атакувати.

Автобус на Дніпропетровщині після обстрілу 1 лютого 2026 року
Автобус на Дніпропетровщині, по якому РФ 1 лютого 2026 року завдала удару. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

БпЛА вдарив поруч із службовим транспортом. Від вибухової хвилі водій втратив керування та в'їхав у паркан. Травмовані люди почали залишати автобус, допомагаючи один одному. У цей момент оператор іншого "Шахеда" побачив людей і скерував по них дрон.

"Оператори з території Росії 100% бачили та розпізнавали ціль як цивільну, бачили, що це не військові та ухвалили свідоме рішення про атаку. Це черговий акт тероризму", — наголосив Бескрестнов. 

Нагадаємо, 1 лютого росіяни обстріляли автобус у Дніпропетровській області. Під ударом опинився службовий транспорт шахтарів ДТЕК.

Також ми повідомляли, що внаслідок атаки на автобус у Павлоградському районі загинули люди. Станом на вечір 1 лютого відомо про 16 жертв.

На обстріл автобуса із шахтерами відреагував президент України Володимир Зеленський. Він назвав цю атаку показовим злочином і наголосив, що Росія має відповісти вбивства мирного населення. 

Міноборони безпілотники Дніпропетровська область обстріли автобуси загиблі
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
