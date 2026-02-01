Відео
Головна Армія Удар по автобусі — на Дніпропетровщині зросла кількість загиблих

Удар по автобусі — на Дніпропетровщині зросла кількість загиблих

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 21:30
Удар по автобусу на Дніпропетровщині — кількість загиблих зросла
Наслідки удару по Дніпропетровщині. Фото: ДСНС

Кількість загиблих внаслідок удару РФ по автобусу у Дніпропетровській області 1 лютого зросла. Наразі відомо про 16 жертв.

Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба в Telegram. 

Кулеба розповів, що станом на зараз відомо про 16 загиблих. Також є поранені. За його словами, ворог вдарив по людях, які працювали та поверталися додому. 

Міністр нагадав, що цього ж тижня Росія свідомо вдарила дроном по поїзду Укрзалізниці. Внаслідок цього чотири людини загинули просто у вагоні.

"Другий день поспіль ворог цілеспрямовано б'є по цивільній залізничній інфраструктурі Сумщини. Серія ударів безпілотниками по станції та локомотивному депо Конотоп тривала з учорашнього вечора: пошкоджені колії, територія станції, ремонтний цех, адміністративна будівля депо, виникли пожежі. До ліквідації наслідків залучали пожежний поїзд. На щастя, працівники перебували в укриттях", — наголосив Олексій Кулеба.

Він додав, що це не випадкові удари, а системний терор проти цивільної логістики та людей, які тримають рух та людей. Водночас попри пошкодження й затримки залізничники продовжують роботу. 

Нагадаємо, 1 лютого росіяни вдарили дронами по працівниках енергетичної сфери у Дніпропетровській області. Ворог атакував службовий автобус одного з енергопідприємств.

Відомо, що автобус перевозив шахтарів з підприємства після зміни. Ще семеро людей отримали поранення. 

Дніпропетровська область обстріли автобуси дрони війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
