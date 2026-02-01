Видео
Главная Армия Удар по автобусу — на Днепропетровщине возросло количество жертв

Удар по автобусу — на Днепропетровщине возросло количество жертв

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 21:30
Удар по автобусу на Днепропетровщине — количество погибших возросло
Последствия удара по Днепропетровщине. Фото: ГСЧС

Количество погибших в результате удара РФ по автобусу в Днепропетровской области 1 февраля возросло. Сейчас известно о 16 жертвах.

Об этом сообщил Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в Telegram.

Читайте также:

Удар по автобусу на Днепропетровщине

Кулеба рассказал, что по состоянию на сейчас известно о 16 погибших. Также есть раненые. По его словам, враг ударил по людям, которые работали и возвращались домой.

Министр напомнил, что на этой же неделе Россия сознательно ударила дроном по поезду Укрзализныци. В результате четыре человека погибли прямо в вагоне.

"Второй день подряд враг целенаправленно бьет по гражданской железнодорожной инфраструктуре Сумщины. Серия ударов беспилотниками по станции и локомотивному депо Конотоп продолжалась со вчерашнего вечера: повреждены пути, территория станции, ремонтный цех, административное здание депо, возникли пожары. К ликвидации последствий привлекали пожарный поезд. К счастью, работники находились в укрытиях", — подчеркнул Алексей Кулеба.

Он добавил, что это не случайные удары, а системный террор против гражданской логистики и людей, которые держат движение и людей. В то же время несмотря на повреждения и задержки железнодорожники продолжают работу.

Напомним, 1 февраля россияне ударили дронами по работникам энергетической сферы в Днепропетровской области. Враг атаковал служебный автобус одного из энергопредприятий.

Известно, что автобус перевозил шахтеров с предприятия после смены. Еще семь человек получили ранения.

Автор:
Карина Приходько
