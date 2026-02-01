Удар по автобусу на Днепропетровщине — есть погибшие и раненые

РФ ударила по автобусу на Днепропетровщине — десятки погибших
Российские войска 1 февраля атаковали служебный автобус одного из предприятий в Терновке Днепропетровской области. В результате этого многие люди погибли, также есть раненые.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Удар по автобусу на Днепропетровщине 1 февраля
Ганжа рассказал, что российская армия 1 февраля попала дроном рядом со служебным автобусом одного из предприятий в Павлоградском районе.
Внимание! Фото ниже содержит чувствительный контент 18+
"По предварительной информации, погибли 12 человек, еще 7 пострадали. Детали выясняем", — говорится в сообщении.
Глава ОВА добавил, что сейчас в Днепропетровской области продолжается воздушная тревога. Он призвал местных жителей находиться в безопасности.
Напомним, 1 февраля россияне нанесли удар по Славянску тремя фугасными авиабомбами. В результате этого погибла одна женщина.
Кроме того, оккупанты атаковали роддом в Запорожье. Среди пострадавших две женщины, которые были на осмотре во время вражеского удара.
