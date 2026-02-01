Видео
Главная Армия РФ ударила по автобусу на Днепропетровщине — десятки погибших

РФ ударила по автобусу на Днепропетровщине — десятки погибших

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 17:15
Удар по автобусу на Днепропетровщине — есть погибшие и раненые
Последствия обстрела автобуса. Фото: t.me/Vadim_Dobrovolskii

Российские войска 1 февраля атаковали служебный автобус одного из предприятий в Терновке Днепропетровской области. В результате этого многие люди погибли, также есть раненые.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Читайте также:

Удар по автобусу на Днепропетровщине 1 февраля

Ганжа рассказал, что российская армия 1 февраля попала дроном рядом со служебным автобусом одного из предприятий в Павлоградском районе.

Внимание! Фото ниже содержит чувствительный контент 18+

Обстріл Дніпропетровщини 1 лютого
Последствия удара по автобусу. Фото: ГСЧС
null
Последствия атаки РФ на автобус. Фото: ГСЧС
null
Последствия атаки РФ на Днепропетровскую область. Фото: ГСЧС

"По предварительной информации, погибли 12 человек, еще 7 пострадали. Детали выясняем", — говорится в сообщении.

Глава ОВА добавил, что сейчас в Днепропетровской области продолжается воздушная тревога. Он призвал местных жителей находиться в безопасности.

Удар по автобусу на Дніпропетровщині 1 лютого
Скриншот сообщения Александра Ганжи

Напомним, 1 февраля россияне нанесли удар по Славянску тремя фугасными авиабомбами. В результате этого погибла одна женщина.

Кроме того, оккупанты атаковали роддом в Запорожье. Среди пострадавших две женщины, которые были на осмотре во время вражеского удара.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
