Обстрел Славянска 1 февраля — россияне выпустили ФАБ

Российские войска 1 февраля ударили по Славянску Донецкой области тремя фугасными авиабомбами. В результате обстрела одна женщина погибла, а еще одна получила ранения.

Об этом сообщил начальник МВА Вадим Лях в Facebook.

Обстрел Славянска 1 февраля

Лях рассказал, что в результате обстрела Славянска повреждены 14 многоэтажек, три автомобиля, отделение "Новой почты" и один коворкиг-центр.

Кроме того, известно, что погибла 43-летняя жительница Краматорска. А еще одна местная жительница получила ранения.

Напомним, 1 февраля Россия ударила по роддому в Запорожье. В результате обстрела есть раненые.

В то же время Зеленский рассказал, что только за январь оккупанты выпустили по Украине более 6000 дронов и сотни ракет. Россияне пытаются разрушать логистику и транспортное сообщение между городами.