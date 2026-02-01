Видео
Главная Армия Россияне ударили ФАБами по Славянску — есть погибшая

Россияне ударили ФАБами по Славянску — есть погибшая

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 16:50
Обстрел Славянска 1 февраля — россияне выпустили ФАБ
Последствия обстрела Славянска. Фото: Новини.LIVE

Российские войска 1 февраля ударили по Славянску Донецкой области тремя фугасными авиабомбами. В результате обстрела одна женщина погибла, а еще одна получила ранения.

Об этом сообщил начальник МВА Вадим Лях в Facebook.

Читайте также:

Обстрел Славянска 1 февраля

Лях рассказал, что в результате обстрела Славянска повреждены 14 многоэтажек, три автомобиля, отделение "Новой почты" и один коворкиг-центр.

Обстріл Слов'янська 1 лютого
Последствия обстрела Славянска. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Слов'янська 1 лютого
Поврежденный дом в результате обстрелов. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, известно, что погибла 43-летняя жительница Краматорска. А еще одна местная жительница получила ранения.

Напомним, 1 февраля Россия ударила по роддому в Запорожье. В результате обстрела есть раненые.

В то же время Зеленский рассказал, что только за январь оккупанты выпустили по Украине более 6000 дронов и сотни ракет. Россияне пытаются разрушать логистику и транспортное сообщение между городами.

Донецкая область обстрелы Славянск война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
