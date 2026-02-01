Обстріл Слов'янська 1 лютого — росіяни випустили ФАБ

Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: Новини.LIVE

Російські війська 1 лютого вдарили по Слов'янську Донецької області трьома фугасними авіабомбами. Внаслідок обстрілу одна жінка загинула, а ще одна отримала поранення.

Про це повідомив начальник МВА Вадим Лях у Facebook.

Обстріл Слов'янська 1 лютого

Лях розповів, що внаслідок обстрілу Слов'янська пошкоджено 14 багатоповерхівок, три автівки, відділення "Нової пошти" та один коворкіг-центр.

Крім того, відомо, що загинула 43-річна жителька Краматорська. А ще одна місцева мешканка отримала поранення.

Нагадаємо, 1 лютого Росія вдарила по пологовому у Запоріжжі. Внаслідок обстрілу є поранені.

Водночас Зеленський розповів, що лише за січень окупанти випустили по Україні понад 6000 дронів та сотні ракет. Росіяни намагаються руйнувати логістику та транспортне сполучення між містами.