Обстріл Слов'янська 1 лютого — росіяни випустили ФАБ

Росіяни вдарили ФАБами по Слов'янську — є загибла
Російські війська 1 лютого вдарили по Слов'янську Донецької області трьома фугасними авіабомбами. Внаслідок обстрілу одна жінка загинула, а ще одна отримала поранення.
Про це повідомив начальник МВА Вадим Лях у Facebook.
Обстріл Слов'янська 1 лютого
Лях розповів, що внаслідок обстрілу Слов'янська пошкоджено 14 багатоповерхівок, три автівки, відділення "Нової пошти" та один коворкіг-центр.
Крім того, відомо, що загинула 43-річна жителька Краматорська. А ще одна місцева мешканка отримала поранення.
Нагадаємо, 1 лютого Росія вдарила по пологовому у Запоріжжі. Внаслідок обстрілу є поранені.
Водночас Зеленський розповів, що лише за січень окупанти випустили по Україні понад 6000 дронів та сотні ракет. Росіяни намагаються руйнувати логістику та транспортне сполучення між містами.
Читайте Новини.LIVE!