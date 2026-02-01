Відео
Головна Армія Росіяни вдарили ФАБами по Слов'янську — є загибла

Росіяни вдарили ФАБами по Слов'янську — є загибла

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 16:50
Обстріл Слов'янська 1 лютого — росіяни випустили ФАБ
Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: Новини.LIVE

Російські війська 1 лютого вдарили по Слов'янську Донецької області трьома фугасними авіабомбами. Внаслідок обстрілу одна жінка загинула, а ще одна отримала поранення.

Про це повідомив начальник МВА Вадим Лях у Facebook. 

Читайте також:

Обстріл Слов'янська 1 лютого

Лях розповів, що внаслідок обстрілу Слов'янська пошкоджено 14 багатоповерхівок, три автівки, відділення "Нової пошти" та один коворкіг-центр. 

Обстріл Слов'янська 1 лютого
Наслідки обстрілу Слов'янська. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Слов'янська 1 лютого
Пошкоджений будинок внаслідок обстрілів. Фото: Новини.LIVE 

Крім того, відомо, що загинула 43-річна жителька Краматорська. А ще одна місцева мешканка отримала поранення. 

Нагадаємо, 1 лютого Росія вдарила по пологовому у Запоріжжі. Внаслідок обстрілу є поранені.

Водночас Зеленський розповів, що лише за січень окупанти випустили по Україні понад 6000 дронів та сотні ракет. Росіяни намагаються руйнувати логістику та транспортне сполучення між містами.

Донецька область обстріли Слов'янськ війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
