Головна Армія РФ вдарила по автобусі на Дніпропетровщині — десятки загиблих

РФ вдарила по автобусі на Дніпропетровщині — десятки загиблих

Ua ru
Дата публікації: 1 лютого 2026 17:15
Удар по автобусі на Дніпропетровщині — є загиблі та поранені
Наслідки обстрілу автобуса. Фото: t.me/Vadim_Dobrovolskii

Російські війська 1 лютого атакували службовий автобус одного з підприємств у Тернівці Дніпропетровської області. Внаслідок цього багато людей загинули, також є поранені.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Читайте також:

Удар по автобусу на Дніпропетровщині 1 лютого

Ганжа розповів, що російська армія 1 лютого поцілила дроном поряд зі службовим автобусом одного з підприємств у Павлоградському районі.

Увага! Фото нижче містить чутливий контент 18+

Обстріл Дніпропетровщини 1 лютого
Наслідки удару по автобусу. Фото: ДСНС
null
Наслідки атаки РФ на автобус. Фото: ДСНС
null
Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину. Фото: ДСНС

"За попередньою інформацією, загинули 12 людей, ще 7 постраждали. Деталі з'ясовуємо", — йдеться у повідомленні. 

Очільник ОВА додав, що наразі в Дніпропетровській області триває повітряна тривога. Він закликав місцевих жителів перебувати в безпеці. 

Удар по автобусу на Дніпропетровщині 1 лютого
Скриншот допису Олександра Ганжи

Нагадаємо, 1 лютого росіяни завдали удару по Слов'янську трьома фугасними авіабомбами. Внаслідок цього загинула одна жінка. 

Крім того, окупанти атакували пологовий будинок у Запоріжжі. Серед потерпілих двоє жінок, які були на огляді під час ворожого удару. 

Дніпропетровська область обстріли автобуси поранення загиблі
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
