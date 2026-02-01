Удар по автобусі на Дніпропетровщині — є загиблі та поранені

РФ вдарила по автобусі на Дніпропетровщині — десятки загиблих
Російські війська 1 лютого атакували службовий автобус одного з підприємств у Тернівці Дніпропетровської області. Внаслідок цього багато людей загинули, також є поранені.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Удар по автобусу на Дніпропетровщині 1 лютого
Ганжа розповів, що російська армія 1 лютого поцілила дроном поряд зі службовим автобусом одного з підприємств у Павлоградському районі.
Увага! Фото нижче містить чутливий контент 18+
"За попередньою інформацією, загинули 12 людей, ще 7 постраждали. Деталі з'ясовуємо", — йдеться у повідомленні.
Очільник ОВА додав, що наразі в Дніпропетровській області триває повітряна тривога. Він закликав місцевих жителів перебувати в безпеці.
Нагадаємо, 1 лютого росіяни завдали удару по Слов'янську трьома фугасними авіабомбами. Внаслідок цього загинула одна жінка.
Крім того, окупанти атакували пологовий будинок у Запоріжжі. Серед потерпілих двоє жінок, які були на огляді під час ворожого удару.
