Удар по автобусу на Днепровщине 1 февраля — реакция Шмыгаля

Обстрел автобуса на Днепропетровщине — реакция Шмыгаля
Российские войска 1 февраля нанес целенаправленный удар по работникам энергетической сферы в Днепропетровской области. Враг атаковал служебный автобус одного из энергопредприятий.
Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль в Telegram.
Удар по автобусу на Днепропетровщине 1 февраля
Шмыгаль рассказал, что российские дроны поразили служебный автобус одного из энергопредприятий вблизи шахты "Терновская" в Павлоградском районе на Днепровщине. По его словам, в результате обстрелов погибли 15 работников шахты, еще семь получили ранения.
"Искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких! Враг обязательно ответит за совершенные преступления", — сказал министр.
Напомним, 1 февраля РФ ударила по автобусу в Днепропетровской области. Это случилось в Павлоградском районе.
Как известно, под ударом оказался рабочий автобус, перевозивший шахтеров с предприятия после смены. Известно о 15 жертвах.
