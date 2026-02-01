Видео
Україна
Видео

Обстрел автобуса на Днепропетровщине — реакция Шмыгаля

Обстрел автобуса на Днепропетровщине — реакция Шмыгаля

Дата публикации 1 февраля 2026 18:02
Удар по автобусу на Днепровщине 1 февраля — реакция Шмыгаля
Министр энергетики Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Российские войска 1 февраля нанес целенаправленный удар по работникам энергетической сферы в Днепропетровской области. Враг атаковал служебный автобус одного из энергопредприятий.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль в Telegram.

Удар по автобусу на Днепропетровщине 1 февраля

Шмыгаль рассказал, что российские дроны поразили служебный автобус одного из энергопредприятий вблизи шахты "Терновская" в Павлоградском районе на Днепровщине. По его словам, в результате обстрелов погибли 15 работников шахты, еще семь получили ранения.

"Искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких! Враг обязательно ответит за совершенные преступления", — сказал министр.

Скришот сообщения Дениса Шмыгаля

Напомним, 1 февраля РФ ударила по автобусу в Днепропетровской области. Это случилось в Павлоградском районе.

Как известно, под ударом оказался рабочий автобус, перевозивший шахтеров с предприятия после смены. Известно о 15 жертвах.

Денис Шмыгаль Днепропетровская область обстрелы автобусы война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
