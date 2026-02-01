Удар по автобусу на Дніпровщині 1 лютого — реакція Шмигаля

Міністр енергетики Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Російські війська 1 лютого завдав цілеспрямованого удару по працівниках енергетичної сфери у Дніпропетровській області. Ворог атакував службовий автобус одного з енергопідприємств.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль у Telegram.

Удар по автобусу на Дніпропетровщині 1 лютого

Шмигаль розповів, що російські дрони вразили службовий автобус одного з енергопідприємств поблизу шахти "Тернівська" в Павлоградському районі на Дніпровщині. За його словами, в результаті обстрілів загинули 15 працівників шахти, ще сім отримали поранення.

"Щирі співчуття усім, хто втратив рідних та близьких! Ворог обов'язково відповість за вчинені злочини", — сказав міністр.

Нагадаємо, 1 лютого РФ вдарила по автобусі на Дніпропетровщині. Це трапилося у Павлоградському районі.

Як відомо, під ударом опинився робочий автобус, що перевозив шахтарів з підприємства після зміни. Наразі відомо про 15 жертв.