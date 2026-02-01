Видео
Україна
Видео

Удар по автобусу на Днепропетровщине — РФ целенаправленно ударила по людям

Удар по автобусу на Днепропетровщине — РФ целенаправленно ударила по людям

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 23:57
Представитель Минобороны прокомментировал удар РФ по автобусу на Днепропетровщине
Автобус после обстрела. Фото Сергей FLASH/Telegram

В воскресенье, 1 февраля, РФ атаковала дронами автобус на Днепропетровщине. Погибли по меньшей мере 16 человек — работников энергетической сферы. Россияне сознательно ударили по мирным людям.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов.

Читайте также:
Атака РФ на автобус на Днепропетровщине 1 февраля 2026 года
Скриншот сообщения Telegram-канала "Сергій FLASH | Про технології"

Смертельная атака на автобус в Днепропетровской области

Представитель Минобороны отметил, что группа "Шахедов" на онлайн-управлении пролетали вдоль дороги. Пилот первого беспилотника увидел внизу автобус и решил его атаковать.

Автобус на Днепропетровщине после обстрела 1 февраля 2026 года
Автобус на Днепропетровщине, по которому РФ 1 февраля 2026 года нанесла удар. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

БпЛА ударил рядом со служебным транспортом. От взрывной волны водитель потерял управление и въехал в забор. Травмированные люди начали покидать автобус, помогая друг другу. В этот момент оператор другого "Шахеда" увидел людей и направил по ним дрон.

"Операторы с территории России 100% видели и распознавали цель как гражданскую, видели, что это не военные и приняли сознательное решение об атаке. Это очередной акт терроризма", — подчеркнул Бескрестнов.

Напомним, 1 февраля россияне обстреляли автобус в Днепропетровской области. Под ударом оказался служебный транспорт шахтеров ДТЭК.

Также мы сообщали, что в результате атаки на автобус в Павлоградском районе погибли люди. По состоянию на вечер 1 февраля известно о 16 жертвах.

На обстрел автобуса с шахтерами отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал эту атаку показательным преступлением и подчеркнул, что Россия должна ответить за убийства мирного населения.

Минобороны беспилотники Днепропетровская область обстрелы автобусы погибшие
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
