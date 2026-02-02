Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Удар по автобусу з шахтарями під Павлоградом — як РФ знищує Донбас

Удар по автобусу з шахтарями під Павлоградом — як РФ знищує Донбас

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 06:35
Атака російськими дронами по автобусу з шахтарями під Павлоградом 1 лютого — Росія знищує Донбас
Шахтарський автобус поблизу Павлограда після удару дроном РФ. Фото: Telegram поліції Дніпропетровської області

Росія 1 лютого атакувала дронами автобус з цивільними людьми, співробітниками однієї з шахт ДТЕК "Павлоградвугілля", які втомлені після важкої робочої зміни поверталися додому. За повідомленням голови Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, загинули 16 шахтарів, 14 осіб з пораненнями перебувають у лікарні, з них семеро у вкрай важкому стані. Трагедія сталася у невеличкому населеному пункті Тернівка, що поблизу Павлограда. Для цих міст, а також прилеглих сіл, протягом багатьох десятиліть шахти були основним місцем роботи, оскільки це Донбас.

Інформацію про цю страшну трагедію, а також низку фактів про цей регіон читайте у матеріалі Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Росія "рятує" Донбас, вбиваючи мирне населення

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко після повідомлення про атаку на автобус з шахтарями заявив, що з початку війни для шахт підприємства це найбільша людська втрата.

"Деталі трагедії ще уточнюються, але вже зараз можна з упевненістю сказати — це був неспровокований терористичний удар по суто цивільному об’єкту, якому не може бути жодного виправдання. Ця атака стала найбільшою одночасною втратою для ДТЕК з початку повномасштабного вторгнення росії та одним із найтемніших днів в історії компанії", — зазначив він.

Атака на шахтарський автобус у Павлограді 1 лютого
Шахтарський автобус після атаки російського дрона. Фото: Національна поліція України

Варто додати, що Павлоград, Тернівка і низка міст та сіл поруч — це і є частина Донбасу, який став основним об'єктом у мирних перемовинах з Російською Федерацією. Російський диктатор Володимир Путін стверджував, що почав повномасштабну війну проти України, бо хотів "захистити, звільнити та врятувати" населення Донбасу. Натомість 1 лютого стало "найтемнішим днем" в історії цієї частини Донбасу, коли російські дрони цілеспрямовано вбили шахтарів. 

Протягом десятиліть ці міста жили своїм особливим життям. І життя на Донбасі, напевне, може зрозуміти лише людина, яка провела у цьому побуті якусь певну кількість років. Більшість магазинів працюють, орієнтуючись на дати, коли шахтарям дають аванс і зарплату. Ці дати знають у місті всі — навіть ті, хто на шахтах не працює. Аналогічно складають свій графік роботи кафе, ресторани і сфера послуг. І навіть бабусі із сіл збирали щось з городу чи з господарства, і вивозили на базар у найближчі вихідні після зарплатні шахтарів, щоб вже точно розпродати свій товар. 

Автобус, який став жертвою атаки російського дрона і місцем загибелі багатьох людей, для міст і сіл Донбасу — особливий вид транспорту. Якщо немає маршрутки чи зручного транспорту — завжди можна під'їхати на шахтарському. У 1990-і та на початку 2000 років водії підвозили часом і безкоштовно. Це був зручний спосіб кудись дістатись без витрат. 

Шахтарі працюють у чотири зміни. І кожен мешканець міста Донбасу знає графік роботи шахтарів: у які години починаються зміни і о котрій на ці зміни людей везуть шахтарські автобусі. Так само кожен знає, коли автобуси везуть робітників додому. Це завжди було зручно, коли треба кудись під'їхати по дорозі. І у автобусі можна було побачити втомлених після важкої зміни шахтарів, у яких очі були підведені чорними колами вугільного пилу. 

В цьому і є особливість Донбасу — шахти настільки у житті кожного так чи інакше, що цю трагедію кожен сприйме, як свою особисту.

Атака на шахтарський автобус 1 лютого

Саме таких шахтарів, які після непростої робочої зміни в умовах блекауту їхали додому, атакували декілька російських дронів. За твердженням радника міністра оборони України Сергія Бескреснова, по автобусу ДТЕК вдарили безпілотники на онлайн-управлінні. Тобто оператор дрона бачив автобус з людьми і цілеспрямовано вирішив їх вбивати. Після першого удару, зазначають у міністерстві, водій не впорався в керуванням і автобус врізався у паркан. Люди почали рятувати один одного і намагалися залишити автобус. Після цього оператор наступного російського дрона наніс смертоносний удар по вже пораненим людям, які намагалися врятуватися.

Атака на автобус з шахтарями поблизу Павлограда 1 лютого
Російські дрони двічі вдарили по мирним шахтарям. Фото: Національна поліція України

"Оператори з території Росії 100% бачили та розпізнавали ціль як цивільну, бачили, що це не військові та ухвалили свідоме рішення про атаку. Це черговий акт тероризму", — наголосив Бескрестнов.

Донбас потрібно не "захищати", а рятувати від "захисників"

Атмосфера шахтарських населених пунктів насправді є особливою. Хтось може назвати її депресивною і у цьому щось є, оскільки від втомлених від важкої роботи людей, мабуть, не варто чекати чогось мотиваційного. Але є і свої "фішки", і вони доволі цікаві.

Наприклад, на шкільних святах можна побачити танці чи пісні дітей у касках, які батьки принесли їм для вступу з роботи. Кращий ліхтар для будинку — це шахтарська коногонка (Ред.: індивідуальний акумуляторний світильник, який кріпиться на шахтарську каску для освітлення робочого місця, залишаючи руки вільними). Топити у будинках вугіллям, яке влітку треба закидати у сарай, і знати секрет: якщо полити водою, то воно краще горить. А ще з легкістю у купі вугілля відрізнити камінчики породи.

Атмосфера шахтарських автобусів — це також особливий вайб. Не можна назвати його позитивним, бо шахтарі працюють у чотири зміни, які припадають, зокрема, і на ніч. Але це часто анекдоти, гра у карти, якісь жарти і легендарне слово "тормозок" (Ред.: розмовний термін — їжа, яку беруть з собою на роботу). І найголовніше у шахтарський автобусах — це абсолютно неконфліктне співіснування української мови і суржика.

Атака на шахтарський автобус під Павлоградом 1 лютого
Наслідки атаки російських дронів на шахтарський автобус у Тернівці. Фото: Національна поліція України

Тиждень тому прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи позицію Москви щодо переговорного процесу, заявив, що вихід українських військ з території Донбасу — це ключова умова миру в Україні. Втім будь-які території — це перш за все люди. Сьогодні Кремль чітко продемонстрував нам, як цинічно може вбивати шахтарів Донбасу, коли на весь світ говорить про "звільнення і захист".

Нагадаємо, станом на вечір 1 лютого було відомо про 16 загиблих внаслідок атаки російських безпілотників на автобус з шахтарями поблизу Павлограда Дніпропетровської області.

Також на вбивство Росією співробітників вугільного підприємства відреагував президент України Володимир Зеленський.

Донбас Дніпропетровська область шахтарі автобуси війна в Україні Павлоград
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації