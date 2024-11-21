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Россияне ударили ракетой по Кривому Рогу — какие последствия

21 ноября 2024 11:52
Карина Приходько - Редактор
Обстрел Кривого Рога 21 ноября — есть много раненых
Спасатели на месте обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС
Карина Приходько - Редактор

Оккупационная армия России утром 21 ноября нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Пока известно о 15 пострадавших, среди них есть дети.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и мэр города Александр Вилкул в Telegram.

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"В результате удара частично разрушено админздание. Повреждены две жилые двухэтажки. Детали уточняем", — говорится в сообщении.

атака на Кривой Рог
Последствия обстрелов Кривого Рога. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Последствия обстрелов Кривого Рога. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В настоящее время (11:45) известно о 15 пострадавших в городе. Среди них два подростка: 17-летний парень госпитализирован. Еще одному юноше, которому 16 лет, помощь была оказана на месте. В общей сложности госпитализированы 9 человек.

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Скриншот сообщения Сергея Лысака

Вилкул рассказал, что по Кривому Рогу было ракетное попадание. Сейчас на месте начались аварийно-спасательные работы, работают все оперативные и коммунальные службы.

"По предварительной информации, повреждено около 10 жилых домов. Информация уточняется. Штаб помощи людям разворачивается. Людям пострадавших домов будут выдаваться необходимые стройматериалы, коммунальные бригады. Если необходимо — помощь с расселением, принимаются заявления на материальную помощь от города", — подчеркнул городской голова.

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Скриншот сообщения Александра Вилкула

Напомним, 21 ноября оккупационные войска впервые выпустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету.

В результате ракетной атаки на город пострадали два человека и разрушена инфраструктура, в частности, здание центра реабилитации для людей с инвалидностью и промышленное предприятие.

Кривой Рог Днепропетровская область обстрелы ранение ракетный удар

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