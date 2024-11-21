Обстріл Дніпра 21 листопада — які наслідки атаки

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото архівне: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти зранку, 21 листопада, масовано атакували Дніпропетровську область. Наразі відомо, що ворог пошкодив промислове підприємство у місті.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

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"На зараз відомо про пошкодження промислового підприємства у Дніпрі. Також у місті сталося дві пожежі", — розповів Лисак.

Він зазначив, що вночі російські окупанти також били по Нікопольщині — райцентру, Покровській та Червоногригорівській громадах. Противник застосував артилерію та РСЗВ "Град".

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, зранку 21 листопада лунали вибухи в Дніпрі. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух російських ракет.

Також у ніч на 20 листопада загарбники здійснили атаку на Київ ударними дронами.