Обстріл Дніпра 21 листопада — які наслідки атаки

Окупанти пошкодили підприємство у Дніпрі — що відомо
Російські окупанти зранку, 21 листопада, масовано атакували Дніпропетровську область. Наразі відомо, що ворог пошкодив промислове підприємство у місті.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.
Наслідки обстрілу Дніпра
"На зараз відомо про пошкодження промислового підприємства у Дніпрі. Також у місті сталося дві пожежі", — розповів Лисак.
Він зазначив, що вночі російські окупанти також били по Нікопольщині — райцентру, Покровській та Червоногригорівській громадах. Противник застосував артилерію та РСЗВ "Град".
Нагадаємо, зранку 21 листопада лунали вибухи в Дніпрі. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух російських ракет.
Також у ніч на 20 листопада загарбники здійснили атаку на Київ ударними дронами.
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