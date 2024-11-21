Обстрел Днепра 21 ноября — какие последствия атаки

Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото архивное: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские оккупанты утром, 21 ноября, массированно атаковали Днепропетровскую область. Известно, что враг повредил промышленное предприятие в городе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

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"На сейчас известно о повреждении промышленного предприятия в Днепре. Также в городе произошло два пожара", — рассказал Лысак.

Он отметил, что ночью российские оккупанты также били по Никопольщине — райцентру, Покровской и Червоногригорьевской громадах. Противник применил артиллерию и РСЗО "Град".

Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, утром 21 ноября раздавались взрывы в Днепре. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении российских ракет.

Также в ночь на 20 ноября захватчики совершили атаку на Киев ударными дронами.