Обстрел Днепра 21 ноября — какие последствия атаки

Оккупанты повредили предприятие в Днепре — что известно
Российские оккупанты утром, 21 ноября, массированно атаковали Днепропетровскую область. Известно, что враг повредил промышленное предприятие в городе.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.
Последствия обстрела Днепра
"На сейчас известно о повреждении промышленного предприятия в Днепре. Также в городе произошло два пожара", — рассказал Лысак.
Он отметил, что ночью российские оккупанты также били по Никопольщине — райцентру, Покровской и Червоногригорьевской громадах. Противник применил артиллерию и РСЗО "Град".
Напомним, утром 21 ноября раздавались взрывы в Днепре. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении российских ракет.
Также в ночь на 20 ноября захватчики совершили атаку на Киев ударными дронами.
Читайте Новини.LIVE!