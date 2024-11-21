Вибухи у Дніпрі зранку 21 листопада — що відомо

Вибух. Ілюстративне фото: REUTERS/Amir Cohen

Вибухи у Дніпрі пролунали зранку, 21 листопада. Російські окупанти запустили ракети.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Вибухи в Дніпрі

"У Дніпрі знову пролунали вибухи", — йдеться у повідомленні.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух російських ракет у напрямку Дніпра.

Дописи Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вибухи в Дніпрі лунали о 05:18. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що у напрямку міста зі сходу летіла швидкісна ціль.

Також повітряну тривогу оголошено по всій території країни. Наразі зберігається загроза обстрілу.