Вибухи у Дніпрі зранку 21 листопада — що відомо

У Дніпрі пролунали потужні вибухи
Вибухи у Дніпрі пролунали зранку, 21 листопада. Російські окупанти запустили ракети.
Про це повідомляє "Суспільне".
Вибухи в Дніпрі
"У Дніпрі знову пролунали вибухи", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про рух російських ракет у напрямку Дніпра.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, вибухи в Дніпрі лунали о 05:18. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що у напрямку міста зі сходу летіла швидкісна ціль.
Також повітряну тривогу оголошено по всій території країни. Наразі зберігається загроза обстрілу.
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