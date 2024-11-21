Взрывы в Днепре утром 21 ноября — что известно

В Днепре прогремели мощные взрывы
Взрывы в Днепре раздались утром, 21 ноября. Российские оккупанты запустили ракеты.
Об этом сообщает "Суспільне".
Взрывы в Днепре
"В Днепре снова раздались взрывы", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении российских ракет в направлении Днепра.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, взрывы в Днепре раздавались в 05:18. В Воздушных силах ВСУ сообщали, что в направлении города с востока летела скоростная цель.
Также воздушная тревога объявлена по всей территории страны. В настоящее время сохраняется угроза обстрела.
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