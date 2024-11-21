Взрывы в Днепре утром 21 ноября — что известно

Взрыв. Иллюстративное фото: REUTERS/Amir Cohen

Взрывы в Днепре раздались утром, 21 ноября. Российские оккупанты запустили ракеты.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Взрывы в Днепре

"В Днепре снова раздались взрывы", — говорится в сообщении.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении российских ракет в направлении Днепра.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, взрывы в Днепре раздавались в 05:18. В Воздушных силах ВСУ сообщали, что в направлении города с востока летела скоростная цель.

Также воздушная тревога объявлена по всей территории страны. В настоящее время сохраняется угроза обстрела.