Обстріл України 21 листопада — РФ запустила міжконтинентальну балістичну ракету

Український військовий. Фото: "РБК-Україна"

Російські окупанти у четвер, 21 листопада, вкотре атакували Україну. Відомо, що противник вперше запустив по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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У період з 05:00 до 07:00 загарбники атакували Дніпро ракетами різних типів. Внаслідок обстрілу пошкоджено підприємства та критичну інфраструктуру.

"Зокрема, із Астраханської області РФ було запущено міжконтинентальну балістичну ракету, із Тамбовської області з винищувача МіГ-31К — аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101", — йдеться у повідомленні.

Кількість збитих російських ракет 21 листопада. Фото: t.me/kpszsu

Сили ППО знищили шість ракет Х-101, по інших — без суттєвих наслідків.

У Повітряних силах ЗСУ додали, що інформація про жертв та постраждалих на даний час не надходила.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 21 листопада окупанти здійснили масовану атаку на Дніпропетровську область. Зокрема, ворог пошкодив промислове підприємство.

Також внаслідок російського обстрілу постраждала будівля центру реабілітації інвалідів.