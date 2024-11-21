Обстріл України 21 листопада — РФ запустила міжконтинентальну балістичну ракету

РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету
Російські окупанти у четвер, 21 листопада, вкотре атакували Україну. Відомо, що противник вперше запустив по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Російська атака на Україну
У період з 05:00 до 07:00 загарбники атакували Дніпро ракетами різних типів. Внаслідок обстрілу пошкоджено підприємства та критичну інфраструктуру.
"Зокрема, із Астраханської області РФ було запущено міжконтинентальну балістичну ракету, із Тамбовської області з винищувача МіГ-31К — аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101", — йдеться у повідомленні.
Сили ППО знищили шість ракет Х-101, по інших — без суттєвих наслідків.
У Повітряних силах ЗСУ додали, що інформація про жертв та постраждалих на даний час не надходила.
Нагадаємо, 21 листопада окупанти здійснили масовану атаку на Дніпропетровську область. Зокрема, ворог пошкодив промислове підприємство.
Також внаслідок російського обстрілу постраждала будівля центру реабілітації інвалідів.
Читайте Новини.LIVE!