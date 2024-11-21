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РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

21 листопада 2024 10:10
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл України 21 листопада — РФ запустила міжконтинентальну балістичну ракету
Український військовий. Фото: "РБК-Україна"
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти у четвер, 21 листопада, вкотре атакували Україну. Відомо, що противник вперше запустив по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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У період з 05:00 до 07:00 загарбники атакували Дніпро ракетами різних типів. Внаслідок обстрілу пошкоджено підприємства та критичну інфраструктуру.

"Зокрема, із Астраханської області РФ було запущено міжконтинентальну балістичну ракету, із Тамбовської області з винищувача МіГ-31К — аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС сім крилатих ракет Х-101", — йдеться у повідомленні.

Робота ППО 21 листопада
Кількість збитих російських ракет 21 листопада. Фото: t.me/kpszsu

Сили ППО знищили шість ракет Х-101, по інших — без суттєвих наслідків.

У Повітряних силах ЗСУ додали, що інформація про жертв та постраждалих на даний час не надходила.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 21 листопада окупанти здійснили масовану атаку на Дніпропетровську область. Зокрема, ворог пошкодив промислове підприємство.

Також внаслідок російського обстрілу постраждала будівля центру реабілітації інвалідів.

війна Дніпро Україна обстріли окупанти ППО

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