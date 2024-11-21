Обстріл Дніпра 21 листопада — РФ пошкодила будівлю центру реабілітації інвалідів

Рятувальник ліквідовує наслідки російського обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські загарбники у четвер, 21 листопада, атакували Дніпро. Відомо, що внаслідок обстрілу постраждала будівля центру реабілітації інвалідів.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов у Telegram.

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"В результаті обстрілу постраждала будівля центру реабілітації інвалідів", — розповів Філатов.

Також окупанти зруйнували котельню. Внаслідок атаки вибито вікна.

Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється.

Допис Філатова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 21 листопада окупанти здійснили масовану атаку на Дніпропетровську область. В результаті обстрілів було пошкоджено промислове підприємство в місті.

Також внаслідок російських атак у чотирьох областях застосовуються екстрені відключення світла.