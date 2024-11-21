Обстріл Дніпра 21 листопада — РФ пошкодила будівлю центру реабілітації інвалідів

У Дніпрі росіяни пошкодили будівлю центру реабілітації інвалідів
Російські загарбники у четвер, 21 листопада, атакували Дніпро. Відомо, що внаслідок обстрілу постраждала будівля центру реабілітації інвалідів.
Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов у Telegram.
Російський обстріл Дніпра
"В результаті обстрілу постраждала будівля центру реабілітації інвалідів", — розповів Філатов.
Також окупанти зруйнували котельню. Внаслідок атаки вибито вікна.
Наразі інформація щодо постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, 21 листопада окупанти здійснили масовану атаку на Дніпропетровську область. В результаті обстрілів було пошкоджено промислове підприємство в місті.
Також внаслідок російських атак у чотирьох областях застосовуються екстрені відключення світла.
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