Обстрел Днепра 21 ноября — РФ повредила здание центра реабилитации инвалидов

В Днепре россияне повредили здание центра реабилитации инвалидов
Российские захватчики в четверг, 21 ноября, атаковали Днепр. Известно, что в результате обстрела пострадало здание центра реабилитации инвалидов.
Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в Telegram.
Российский обстрел Днепра
"В результате обстрела пострадало здание центра реабилитации инвалидов", — рассказал Филатов.
Также оккупанты разрушили котельную. В результате атаки выбиты окна.
Сейчас информация о пострадавших уточняется.
Напомним, 21 ноября оккупанты совершили массированную атаку на Днепропетровскую область. В результате обстрела было повреждено промышленное предприятие в городе.
Также в результате российских атак в четырех областях применяются экстренные отключения света.
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