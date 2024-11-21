Обстрел Днепра 21 ноября — РФ повредила здание центра реабилитации инвалидов

Спасатель ликвидирует последствия российских обстрелов. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские захватчики в четверг, 21 ноября, атаковали Днепр. Известно, что в результате обстрела пострадало здание центра реабилитации инвалидов.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в Telegram.

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"В результате обстрела пострадало здание центра реабилитации инвалидов", — рассказал Филатов.

Также оккупанты разрушили котельную. В результате атаки выбиты окна.

Сейчас информация о пострадавших уточняется.

Пост Филатова. Фото: скриншот

Напомним, 21 ноября оккупанты совершили массированную атаку на Днепропетровскую область. В результате обстрела было повреждено промышленное предприятие в городе.

Также в результате российских атак в четырех областях применяются экстренные отключения света.