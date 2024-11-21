Обстрел Украины 21 ноября — РФ запустила межконтинентальную баллистическую ракету

Украинский военный. Фото: "РБК-Украина"

Российские оккупанты в четверг, 21 ноября, в очередной раз атаковали Украину. Известно, что противник впервые запустил по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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В период с 05:00 до 07:00 захватчики атаковали Днепр ракетами различных типов. В результате обстрела повреждены предприятия и критическая инфраструктура.

"В частности, из Астраханской области РФ была запущена межконтинентальная баллистическая ракета, из Тамбовской области с истребителя МиГ-31К — аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-101", — говорится в сообщении.

Количество сбитых российских ракет 21 ноября. Фото: t.me/kpszsu

Силы ПВО уничтожили шесть ракет Х-101, по другим — без существенных последствий.

В Воздушных силах ВСУ добавили, что информация о жертвах и пострадавших в настоящее время не поступала.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, 21 ноября оккупанты совершили массированную атаку на Днепропетровскую область. В частности, враг повредил промышленное предприятие.

Также в результате российского обстрела пострадало здание центра реабилитации инвалидов.