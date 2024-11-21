Обстрел Украины 21 ноября — РФ запустила межконтинентальную баллистическую ракету

РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету
Российские оккупанты в четверг, 21 ноября, в очередной раз атаковали Украину. Известно, что противник впервые запустил по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Российская атака на Украину
В период с 05:00 до 07:00 захватчики атаковали Днепр ракетами различных типов. В результате обстрела повреждены предприятия и критическая инфраструктура.
"В частности, из Астраханской области РФ была запущена межконтинентальная баллистическая ракета, из Тамбовской области с истребителя МиГ-31К — аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-101", — говорится в сообщении.
Силы ПВО уничтожили шесть ракет Х-101, по другим — без существенных последствий.
В Воздушных силах ВСУ добавили, что информация о жертвах и пострадавших в настоящее время не поступала.
Напомним, 21 ноября оккупанты совершили массированную атаку на Днепропетровскую область. В частности, враг повредил промышленное предприятие.
Также в результате российского обстрела пострадало здание центра реабилитации инвалидов.
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