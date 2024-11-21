Обстріл Кривого Рогу 21 листопада — є багато поранених

Рятувальники на місці обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

Окупаційна армія Росії зранку 21 листопада завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Наразі відомо про 15 постраждалих, серед них є діти.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та мер міста Олександр Вілкул у Telegram.

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"Внаслідок удару частково зруйнована адмінбудівля. Пошкоджені дві житлові двоповерхівки. Деталі уточнюємо", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілів Кривого Рогу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки обстрілів Кривого Рогу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наразі (11:45) відомо про 15 постраждалих у місті. Серед них двоє підлітків: 17-річний хлопець госпіталізований. Ще одному юнаку, якому 16 років, допомогу надали на місці. Загалом госпіталізовані 9 людей.

Скриншот допису Сергія Лисака

Водночас Вілкул розповів, що по Кривому Рогу було ракетне влучання. Зараз на місці розпочалися аварійно-рятувальні роботи, працюють усі оперативні та комунальні служби.

"За попередньою інформацією, пошкоджено близько 10 житлових будинків. Інформація уточнюється.Штаб допомоги людям розгортається. Людям постраждалих будинків видаватимуться необхідні будматеріали, комунальні бригади. Якщо необхідно — допомога з розселенням, приймаються заяви на матеріальну допомогу від міста", — наголосив міський голова.

Скриншот допису Олександра Вілкула

Нагадаємо, 21 листопада окупаційні війська вперше випустили по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету.

Внаслідок ракетної атаки на місто постраждало двоє людей та зруйнована інфраструктура, зокрема, будівля центру реабілітації для людей з інвалідністю та промислове підприємство.