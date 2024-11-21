Обстріл Дніпра 21 листопада — є поранені та руйнування

Наслідки удару по Дніпру. Фото: ДСНС

Російські війська зранку 21 листопада завдали удару по Дніпру. Внаслідок цього постраждало двоє людей та зруйнована інфраструктура.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та в ДСНС.

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"Внаслідок ворожої атаки на Дніпро сьогодні вранці пошкоджений центр реабілітації для людей з інвалідністю. Частково зруйнована котельня, вибиті кілька десятків вікон. Там люди не постраждали", — йдеться у повідомленні.

Пожежа на місці влучання у Дніпрі. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів Дніпра. Фото: ДСНС

Водночас є руйнування у гаражному кооперативі. Там виникла пожежа і пошкоджено дев'ять гаражів. Окрім того, пошкоджене промислове підприємство. А ще — два приватні будинки. В одному з них виникла пожежа, її загасили.

Через ворожі обстріли постраждало двоє людей: 57 річний чоловік, якому надали допомогу на місці, та 42-річна жінка, її госпіталізували.

Рятувальники на місці обстрілів у Дніпрі. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці обстрілів у Дніпрі. Фото: ДСНС

На місці працюють усі відповідні служби. Також відомо, що до допомоги людям долучилися благодійники. Надають психологічну допомогу та матеріали для швидкого ремонту.

Скриншот допису Сергія Лисака

Нагадаємо, 21 листопада окупаційні війська випустили по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету. Це перше використання цього типу зброї.

Внаслідок атаки у місті пошкоджена будівля центру реабілітації для людей з інвалідністю та промислове підприємство.