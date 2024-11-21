Обстрел Днепра 21 ноября — есть раненые и разрушения

Последствия удара по Днепру. Фото: ГСЧС

Российские войска утром 21 ноября нанесли удар по Днепру. В результате пострадали два человека и разрушенная инфраструктура.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и в ГСЧС.

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Последствия обстрела Днепра 21 ноября

"В результате вражеской атаки на Днепр сегодня утром поврежден центр реабилитации для людей с инвалидностью. Частично разрушена котельная, выбиты несколько десятков окон. Там люди не пострадали", — говорится в сообщении.

Пожар на месте попадания в Днепре. Фото: ГСЧС

Последствия обстрела Днепра. Фото: ГСЧС

В то же время есть разрушение в гаражном кооперативе. Там возник пожар и повреждены девять гаражей. Кроме того, повреждено промышленное предприятие. А еще — два частных дома. В одном из них возник пожар, его потушили.

Из-за вражеских обстрелов пострадали два человека: 57-летний мужчина, которому оказали помощь на месте, и 42-летняя женщина, ее госпитализировали.

Спасатели на месте обстрелов в Днепре. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте обстрелов в Днепре. Фото: ГСЧС

На месте работают все соответствующие службы. Также известно, что к помощи людям приобщились благотворители. Предоставляет психологическую помощь и материалы для быстрого ремонта.

Скриншот сообщения Сергея Лисака

Напомним, 21 ноября оккупационные войска выпустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету. Это первое использование этого типа оружия.

В результате атаки в городе повреждено здание центра реабилитации для людей с инвалидностью и промышленное предприятие.