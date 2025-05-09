Сколько ракет и техники может производить Россия — исследование The Economist

Военный парад в России 9 мая. Фото: росСМИ

Несмотря на то, что Россия продолжает производить боеприпасы с необычайной скоростью, ее военная способность ослабевает. Об этом свидетельствуют оценки украинской разведки, отчет аналитического центра RUSI в Лондоне, а также данные западных аналитиков.

Такие данные обнародовали журналисты The Economist, которые проанализировали военные и боевые возможности России.

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Согласно оценкам Королевского объединенного института служб (RUSI) и украинских аналитиков, Россия ежегодно производит более 1400 баллистических ракет "Искандер" и 500 крылатых ракет Х-101.

В сфере бронетехники ситуация критическая: только 10-15% из 1500-2000 танков и 3000 бронемашин, которые Россия ежегодно вводит в эксплуатацию, являются новыми. Остальное это восстановленная советская техника со складов. Эксперты предупреждают, что эти запасы могут иссякнуть к 2026 году, если темпы потерь сохранятся. Аналитик Конрад Музыка отмечает, что Россия уже достигла пика производства бронетехники в 2024 году.

Однако даже если будет заключено временное перемирие, Россия не сможет перебросить значительные силы, например, на направление НАТО. Кондрад Музыка считает, что это дало бы Украине шанс вернуть часть территорий. Поэтому России придется создавать новые формирования, но это длительный и сложный процесс. Западные разведывательные органы оценивают время, необходимое для восстановления армии, по-разному: США считают, что России потребуется на это до десяти лет, Норвегия — 5-10 лет, Украина — 5-7 лет, Германия — 5-8, а Эстония прогнозирует восстановление российской армии в кратчайшие сроки — 3-5 лет, в зависимости от санкций, экономики и хода войны.

В России стремительно уменьшается количество профессиональных кадровых военных

Параллельно российская армия переживает острый кадровый кризис. Генерал Крис Каволи, главнокомандующий НАТО в Европе, сообщил, что с начала полномасштабной войны Россия потеряла около 790 000 военных погибшими и ранеными. Особенно велики потери среди младших офицеров — костяка любой армии. Исследовательница Дара Массикот подчеркивает, что за два года Россия уже потеряла столько лейтенантов, сколько необходимо для полного комплектования десяти бригад.

По словам аналитика Майкла Кофмана, восстановить материально-техническую базу значительно легче, чем восстановить боеспособность подразделений. Качество войск, офицерского состава и штаба остается низким. Даже если определенные технологии, например, применение дронов будет усовершенствовано, масштабировать этот опыт России не удается.

Исследование RAND Corporation показывает, что Кремль окончательно отказался от концепции компактной, высокотехнологичной армии. Вместо этого Россия возвращается к "советской" модели войны. То есть ставка делается не на инновации, а на массовость и огневое превосходство.

Экономическая ситуация также ограничивает возможности РФ. В прошлом году на оборону было потрачено 6,7% ВВП. И хотя расходы растут, значительная часть средств идет не на вооружение, а на компенсации раненым, выплаты семьям погибших и повышение зарплат контрактникам, чтобы удержать мобилизационный ресурс и иметь чем заманить новобранцев. Пока Россия мобилизует примерно 30 000 человек в месяц, но в долгосрочной перспективе страну ожидает стремительное старение населения.

Напомним, недавно Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал потери России на фронте в Украине с начала мая. А разведка Великобритании спрогнозировала, что Россия понесет рекордные потери в 2025 году.

Добавим, что в НАТО не исключают риска прямого столкновения с Россией. Отметим, что Новини.LIVE сравнивали боевую мощь НАТО и России.

А в Великобритании тем временем встревожены риском неготовности страны к войне против России, поэтому там экстренно начали обновлять план обороны.