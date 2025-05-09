Скільки ракет та техніки може виготовляти Росія — дослідження The Economist

Військовий парад в Росії 9 травня. Фото: росЗМІ

Попри те, що Росія продовжує виготовляти боєприпаси з надзвичайною швидкістю, її військова спроможність слабшає. Про це свідчать оцінки української розвідки, звіт аналітичного центру RUSI у Лондоні, а також дані західних аналітиків.

Такі дані оприлюднили журналісти The Economist, які проаналізували військові та бойові спроможності Росії.

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Скільки ракет та військової техніки здатна виготовляти Росія

Згідно з оцінками Королівського об’єднаного інституту служб (RUSI) та українських аналітиків, Росія щороку виробляє понад 1400 балістичних ракет "Іскандер" і 500 крилатих ракет Х-101.

У сфері бронетехніки ситуація критична: лише 10–15% з 1500–2000 танків і 3000 бронемашин, які Росія щорічно вводить в експлуатацію, є новими. Решта це відновлена радянська техніка зі складів. Експерти попереджають, що ці запаси можуть вичерпатися до 2026 року, якщо темпи втрат збережуться. Аналітик Конрад Музика зазначає, що Росія вже досягла піку виробництва бронетехніки у 2024 році.

Проте навіть якщо буде укладено тимчасове перемир’я, Росія не зможе перекинути значні сили, наприклад, на напрямок НАТО. Кондрад Музика вважає, що це дало б Україні шанс повернути частину територій. Тому Росії доведеться створювати нові формування, але це тривалий і складний процес. Західні розвідувальні органи оцінюють час, необхідний для відновлення армії, по-різному: США вважають, що Росії треба буде на це до десяти років, Норвегія — 5–10 років, Україна — 5–7 років, Німеччина — 5–8, а Естонія прогнозує відновлення російської армії у найкоротші терміни — 3–5 років, залежно від санкцій, економіки та перебігу війни.

В Росії стрімко меншає кількість професійних кадрових військових

Паралельно російська армія переживає гостру кадрову кризу. Генерал Кріс Каволі, головнокомандувач НАТО в Європі, повідомив, що з початку повномасштабної війни Росія втратила близько 790 000 військових загиблими і пораненими. Особливо великими є втрати серед молодших офіцерів — кістяка будь-якої армії. Дослідниця Дара Массікот підкреслює, що за два роки Росія вже втратила стільки лейтенантів, скільки необхідно для повного комплектування десяти бригад.

За словами аналітика Майкла Кофмана, відновити матеріально-технічну базу значно легше, ніж відновити боєздатність підрозділів. Якість військ, офіцерського складу і штабу залишається низькою. Навіть якщо певні технології,наприклад, застосування дронів буде удосконалено, масштабувати цей досвід Росії не вдається.

Дослідження RAND Corporation показує, що Кремль остаточно відмовився від концепції компактної, високотехнологічної армії. Натомість Росія повертається до "радянської" моделі війни. Тобто ставка робиться не на інновації, а на масовість і вогневу перевагу.

Економічна ситуація також обмежує можливості РФ. Минулого року на оборону було витрачено 6,7% ВВП. І хоча витрати зростають, значна частина коштів іде не на озброєння, а на компенсації пораненим, виплати родинам загиблих і підвищення зарплат контрактникам, щоб втримати мобілізаційний ресурс та мати чим заманити новобранців. Поки що Росія мобілізує приблизно 30 000 осіб на місяць, але у довгостроковій перспективі країну очікує стрімке старіння населення.

Нагадаємо, нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав втрати Росії на фронті в Україні з початку травня. А розвідка Великої Британії спрогнозувала, що Росія зазнає рекордних втрат у 2025 році.

Додамо, що у НАТО не виключають ризику прямого зіткнення з Росією. Зазначимо, що Новини.LIVE порівнювали бойову міць НАТО та Росії.

А у Великій Британії тим часом стривожені ризиком неготовності країни до війни проти Росії, тож там екстрено почали оновлювати план оборони.