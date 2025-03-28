Адмірал НАТО відповів, чи буде відповідь для Росії у разі нападу

Військові навчання. Фото: REUTERS/Jon Nazca

Голова Військового комітету НАТО, адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявив, що Росія залишається однією з головних загроз для Альянсу поряд із терористичними угрупованнями. За його словами, ймовірність прямого військового конфлікту між НАТО та РФ наразі невисока, однак повністю виключити такий сценарій не можна.

Про це Джузеппе Каво Драгоне сказав в інтерв'ю для РБК-Україна.

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Росія отримає катастрофічну відповідь у разі агресії на НАТО

Каво Драгоне наголосив, що у разі такого кроку з боку Росії відповідь НАТО буде "катастрофічною". Він підкреслив, що сили й можливості Альянсу значно перевершують російські.

"Якщо Росія зробить такий нерозважливий крок, відповідь буде катастрофічною для Москви. Без сумнівів, сили та можливості НАТО значно перевершують російські. Завдяки позиції стримування та оборони ймовірність "зіткнення" з Росією є низькою, хоча й не виключеною. Саме тому наші заходи стримування мають залишатися сильними і ми повинні бути пильними", — сказав Джузеппе Драгоне.

Які країни Європи під загрозою атаки з боку Росії, на думку адмірала НАТО

Він також відповів на запитання щодо ризику потенційного нападу РФ на інші країни Європи, такі як Молдова, країни Балтії, Польща чи Румунія. За словами голови Військового комітету, напад на будь-яку країну-члена Альянсу, зокрема на Польщу або балтійські держави, призведе до негайної колективної відповіді всіх 32 держав-членів НАТО.

В НАТО добре вивчили стратегію Росії

Каво Драгоне зауважив, що Росія з 1990-х років діє за відпрацьованим шаблоном — поширює гібридну агресію.

"З іншого боку, починаючи з 1990-х років, Росія циклічно повторює свої дії — здійснює агресію та вторгнення до сусідніх країн, часто використовуючи гібридні та дестабілізаційні кампанії, що не досягають рівня повномасштабної війни. Ця модель поведінки вже добре вивчена", — зауважив Драгоне.

Нагадаємо, стосовно ризиків для Росії у разі агресії на НАТО висловився і генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

Вчора, 27 березня, Володимир Зеленський висловився щодо того, чи будуть розміщувати інші країни свої війська в Україні.