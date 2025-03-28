Адмирал НАТО ответил, будет ли ответ для России в случае нападения

Военные учения. Фото: REUTERS/Jon Nazca

Председатель Военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне, заявил, что Россия остается одной из главных угроз для Альянса, наряду с террористическими группировками. По его словам, вероятность прямого военного конфликта между НАТО и РФ пока невысокая, однако полностью исключить такой сценарий нельзя.

Об этом Джузеппе Каво Драгоне сказал в интервью для РБК-Украина.

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Россия получит катастрофический ответ в случае агрессии на НАТО

Каво Драгоне подчеркнул, что в случае такого шага со стороны России ответ НАТО будет "катастрофическим". Он подчеркнул, что силы и возможности Альянса значительно превосходят российские.

"Если Россия сделает такой безрассудный шаг, ответ будет катастрофическим для Москвы. Без сомнений, силы и возможности НАТО значительно превосходят российские. Благодаря позиции сдерживания и обороны вероятность "столкновения" с Россией является низкой, хотя и не исключена. Именно поэтому наши меры сдерживания должны оставаться сильными и мы должны быть бдительными", — сказал Джузеппе Драгоне.

Какие страны Европы под угрозой атаки со стороны России, по мнению адмирала НАТО

Он также ответил на вопрос о риске потенциального нападения РФ на другие страны Европы, такие как Молдова, страны Балтии, Польша или Румыния. По словам председателя Военного комитета, нападение на любую страну-члена Альянса, в частности на Польшу или балтийские государства, приведет к немедленному коллективному ответу всех 32 государств-членов НАТО.

В НАТО хорошо изучили стратегию России

Каво Драгоне отметил, что Россия с 1990-х годов действует по отработанному шаблону — распространяет гибридную агрессию.

"С другой стороны, начиная с 1990-х годов, Россия циклически повторяет свои действия — осуществляет агрессию и вторжение в соседние страны, часто используя гибридные и дестабилизационные кампании, которые не достигают уровня полномасштабной войны. Эта модель поведения уже хорошо изучена", — отметил Драгоне.

Напомним, относительно рисков для России в случае агрессии на НАТО высказался и генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

Вчера, 27 марта, Владимир Зеленский высказался относительно того, будут ли размещать другие страны свои войска в Украине.