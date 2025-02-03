Чи нападе Путін на НАТО – порівняння армій і озброєння

Солдати 101-ї повітряно-десантної дивізії США на навчаннях НАТО поруч із портом Констанца на Чорному морі, Румунія ФОТО: AP

Ймовірність прямого конфлікту між РФ і НАТО висока, як ніколи. НАТО і ЄС різко збільшують військові бюджети, США розгортають у Європі гравітаційні бомби, а в Держдумі РФ погрожують бомбити Америку. Новини.LIVE провели аналіз армій та озброєння НАТО і РФ, а також з'ясували, чия зброя сильніша на полі бою.

Нові витрати на оборону для країн НАТО та американська "ядерка" в Європі

Президент США Дональд Трамп у своєму першому великому міжнародному виступі після повернення до Білого дому, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, заявив про необхідність збільшення військових витрат усіх країн-членів НАТО до 5% ВВП. Хоча 2024 року деякі члени НАТО навряд чи змогли дотягнуться до 2%. А головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, вкотре закликав не ігнорувати загрозу.

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"Наміри Росії не обмежуються конфліктом з Україною", - заявив Каволі.

На його думку, є принаймні три складові такого переконання. Перша - це те, про що говорить уряд РФ, які буденно оголошують погрози на адресу інших держав, включно із союзниками по НАТО. По-друге, вони постійно говорять про невдоволення світовим порядком і про своє бажання замістити НАТО.

І хоча раніше НАТО не раз відкрито заявляло про те, що не будуть прямо втручатися у війну, яку РФ веде проти України, щоб уникнути прямого конфлікту між Москвою і НАТО. Саме тому в Північноатлантичному альянсі ухвалили рішення не закривати небо над Україною, а також не відправляти в країну військовий контингент НАТО. Це не завадило американцям за минулий рік розгорнути у Великій Британії модифіковані гравітаційні бомби B61-12, заявила адміністратор Національного управління ядерної безпеки США Джилл Хрубі.

"Нові гравітаційні бомби B61-12 повністю розгорнуті", - заявила Хрубі. Потужністю таких бомб становить до 50 кілотонн - втричі більшою, ніж у скинутої на Хіросіму.

По всій видимості це стало відповіддю на дії Росії та її союзників. За словами Хрубі, Росія часто вдавалася до брязкання ядерною зброєю, розмістила тактичну ядерну зброю в Білорусі, вийшла з договору про заборону ядерних випробувань, переглянула свою ядерну доктрину, щоб знизити поріг для застосування ядерної зброї, а також, схоже, вивчає ядерну зброю космічного базування як нову опору своїх ядерних сил.

Порівняння армій

Але однією ядерною зброєю війну не виграти. У разі розгортання глобального конфлікту багато чого залежатиме і від традиційних видів озброєння. У цій частині НАТО істотно перевищує РФ за низкою показників. Зокрема, за кількістю армії, а також фінансовими можливостями.

До прикладу, військові бюджет тільки США у 2025 році становить 895 млрд дол., тоді як російські витрати на війну у цьому році заплановані на рівні 145 млрд дол. А загальна кількість військових у країнах НАТО приблизно вдвічі перевершує можливості РФ. За даними компанії Statista, загальний військовий персонал НАТО — близько 7,6 млн осіб, включно з 3,4 млн солдатів, які перебувають на активній військовій службі, і не включаючи резервістів. Росія володіє приблизно 1,5 млн армією, а загалом персонал армії РФ становить близько 3,5 млн осіб.

Детальніше порівняння армій НАТО і РФ див. в інфографіці.

Чим воює НАТО і РФ

Щоб детальніше розібратися в розстановці сил ймовірних супротивників, ми порівняли не тільки кількісні показники, а й характеристики основних зразків військової техніки, які стоять на озброєнні НАТО і РФ. І якщо в кількості, за деякими позиціями, РФ попереду, то технологічна перевага – на боці НАТО.



Артилерія – кількість проти якості

Не секрет, що одну з ключових ролей на полі бою в Україні відіграє артилерія. І, на жаль, різниця в кількості артилерії вагома. За даними Global FirePower 2025, сукупна кількість самохідної артилерії у НАТО становить близько 1,2 тис. одиниць. Для порівняння: у РФ - майже 5 тис. Приблизно 1 до 2 співвідношення і в кількості буксируваної артилерії. Водночас у НАТО є свій козир: практично всі західні установки перевершують своїх опонентів з армії РФ.

Головна відмінність – у калібрі. Системи НАТО використовують калібр 155 мм, тоді як в СРСР і РФ - 152 мм. Здавалося б, різниця мінімальна. Але насправді ця різниця становить близько 10% у дальності і потужності, через те що сам снаряд більший. А це вже кардинальним чином впливає на успіх цих систем на полі бою. Але головна перевага, як кажуть експерти, полягає в технологічності. Ба більше, кожен окремо взятий зразок техніки має свої особливості.

"Якщо ми беремо стандартний осколково-фугасний снаряд, то західна артилерія перевершує радянську в точності та дальності стрільби. У радянської чи російської артилерії ця дальність закінчується на 28 км, якщо говорити про 152 мм снаряд, а в західних починається від 30 км", – каже Новини.LIVE полковник запасу ЗСУ, військовий аналітик Олег Жданов.

Далі збільшувати дальність не має сенсу, тому що за рахунок розсіювання снарядів різко падає точність. Тому далекобійні снаряди – тільки кориговані. Наприклад, той же M982 Excalibur або SMArt коригуються на останній ділянці. З урахуванням спеціального заряду та активно-реактивного двигуна такі снаряди летять на 74 км. "Технологія стовбурів і балістика у снарядів НАТО на порядок кращі, ніж у радянських, які стоять на озброєнні в РФ", - каже експерт. При цьому потрапляють вони точнісінько влучно, бо кориговані. Але є мінус - вони дуже дорогі. І на конвеєр їх дуже багато не поставиш.

Що стосується РФ, то їхні "Гіацинт", Мста-С, Мста-Б, які були зроблені в 1980-х роках, поступаються також у частині автоматизації процесів. Взяти ту ж автоматизацію заряджання. "2с5 Гіацинт", а також "2с19 Мста-С" - напівавтоматичні і доводиться вручну перекладати боєприпаси.

У РФ можуть закінчитися танки

Схожа ситуація і з броньованими машинами. Одними з численних натовських зразків, які пройшли випробування в бою проти російської техніки, є броньовані машини Брэдлі. "Я б хотів навести цитату українського військового, який сказав, що здивований, як СРСР взагалі збирався воювати з НАТО. Якщо порівнювати ті ж Брэдлі та БМП, то це небо і земля. Брэдлі витримує попадання з танка. Після чого може зберегти ходові якості і життя екіпажу. Я ще не бачив, щоб совєтські чи російські аналоги, такі як БМП або БМД, витримували попадання від танка. Це наочне порівняння. Є також приклади, коли західні зразки зберігають життя бійців навіть при наїзді на міну", – говорить Новини.LIVE Олег Жданов.

Що стосується танків, то і тут НАТО суттєво випереджає радянські зразки, які стоять на озброєнні. "Навіть у сучасних російських танків каркас і основні вузли залишилися від Т-72 і Т-80 - це їхні основні танки. Той же Т-90 - це глибока модернізація. Вони не можуть навіть сучасний двигун розробити і досі використовують концепцію двигуна, який був встановлений ще на Т-34. До того ж, як показало поле бою, наші бійці з FPV-дронами активно гатять по їхніх Т-90. Також відчувається перевага танків "Leopard 2", які активно використовуються в Україні, як основний вогневий засіб ураження на першій лінії. І часто виходять на пряму дуель із танками противника. Тому зараз РФ використовує танки в основному із закритих позицій. Як ми на початку війни", – сказав нам Жданов.

До слова, у 2023 році українські військові захопили імовірно новий "Т-90М", проте пізніше вони виявили, що його гармата була виготовлена ще в 1992 році. А в британському Міжнародному інституті стратегічних досліджень (IISS), аналізуючи кількість танків РФ, дійшли висновку, що близько 85% просто зняли зі "сховища" та "привели до "ладу". За даними аналітиків, мова тоді йшла переважно про радянські Т-72, а також про Т-62 і навіть кілька Т-55.

Як каже нам Жданов, виробництво нових машин у РФ становить не більше 200-220 танків на рік. У той час, як українські військові знищують від 150 до 300 танків щомісяця. Такими темпами, на думку аналітиків Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень (SCEEUS), запаси придатних до відновлення російських танків і бойових машин піхоти на складах сягнуть критичної точки виснаження до другої половини 2025 року.

Хто сильніший в небі

Авіація залишається одним із небагатьох видів озброєнь, де західна і радянська техніка ще не перетиналися в бойових діях на території України. По-перше, Україна володіє лише незначною кількістю західних літаків. А по-друге, ті F-16, які вже надійшли на озброєння, працюють "у режимі ППО".

Причому, досить успішно. Як нещодавно повідомила прес-служба Повітряних сил ЗСУ, наприкінці грудня, під час масованого обстрілу України, український пілот F-16 за один бойовий виліт збив 6 ракет, дві з яких авіаційною гарматою, поставивши світовий рекорд.



Тому судити можна хіба що за технічними характеристиками. Див. інфографіку.

Але слід пам'ятати, що РФ часто видає бажане за дійсне. "Взяти, наприклад, їхній новий СУ-57. РФ його позиціонує, як винищувач п'ятого покоління і стверджують, що він оснащений технологією "Стелс". Ця система дозволяє зробити літак невидимим для радарів противника. Для цих цілей, той же F-35 зроблений без єдиного шва і має суцільне, гладке, як шкіра дельфіна, покриття. А у СУ-57 обшивка кріпиться на саморізи, які навіть не були відполіровані. Фюзеляж для СУ-57 розроблявся ще у 80-ті роки, а перші випробування проходив у середині 90-х у Криму. Нових систем управління у РФ не було. І РФ довго думали, що з ним робити. У підсумку взяли з СУ-35 і засунули в корпус СУ-57", – говорить нам Жданов.



Така ж історія з "незбиваємою" гіперзвуковою ракетою "Кинджал", які регулярно збивають у небі над Україною.

Підбиваючи підсумки, Росія володіє значним арсеналом танків, артилерії та іншого озброєння, тоді як НАТО має в своєму розпорядженні більш технологічно просунуте озброєння, включно з авіацією, високоточної зброєю та системами ПРО. Союзники НАТО також мають більш розвинену логістичну інфраструктуру та об'єднані зусилля.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав депутатів Європарламенту збільшити витрати на оборону в країнах альянсу, зокрема за рахунок скорочення соціальних виплат.

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